6 عادات صغيرة تجعلك جذابًا: ابتسم وتعرض للشمس

هناك الكثير من العادات التى تبدو وكأنها صغيرة، لكن هى بطبيعة الحال لها فارق كبير على حياتك اليومية ويمكنها أن تعزز حالتك النفسية، مثل الحميات الغذائية والتمارين الرياضية التى بطبيعتها تنعكس للداخل، وفيما يلي 6 عادات سهلة من شأنها أن تعزز حالتك النفسية أبرزها:

الابتسامة

الابتسامة الحقيقية مُعدية وتنشر الفرح وتعزز الاتصالات الفورية، لذا قم بإقرانها بالتواصل البصري الصادق والإيماءة الترحيبية، وستكون بمثابة نقطة جذب للمحادثات الجذابة.

استمع بقلبك

فن الاستماع النشط هو نقطة جذب للإعجاب عندما تستمع باهتمام لما يحاول أن يصل إليه المتحدث وتعبر عنه بشكل أو بآخر من خلال كلماتك مما يُظهر سلوكك اليقظ الاحترام والتعاطف، مما يجعلك شخصًا لا يقاوم في أي محادثة.

اتقن فن اللطف الصغير

الأفعال الطيبة الصغيرة لها وزن لا يقاس، إن الإمساك بالباب لشخص ما أو تقديم مجاملة صادقة، أو مساعدة شخص غريب محتاج، يرسل موجات من الإيجابية، حيث تعكس هذه الإيماءات التي تبدو صغيرة طبيعتك الرحيمة وتترك تأثيرًا عميقًا على الآخرين سواء لاحظت ذلك أم لا.

ضوء الشمس

كما هو الحال مع التمارين الرياضية، تبين أن الحصول على ما يكفي من ضوء الشمس يقلل من الاكتئاب عن طريق المساعدة في إطلاق السيروتونين، "مادة السعادة الكيميائية " التي تزيد من الشعور بالسعادة.

حرّك جسمك

كيف يمكنك تغيير حالتك الذهنية حتى عندما تتعامل مع ضغوط هائلة ؟ السر هو في تحريك جسمك. يتم إنشاء العاطفة عن طريق الحركة. بمعنى آخر، ترتبط العواطف بالحركة في أجسادنا. بينما تستمع إلى تلك الأغنية المفضلة التي تجعلك تبتسم، ارقص حولك، لذا اذهب للتنزه في الخارج - فقد ثبت أن المساحات الخضراء تساعد على الاسترخاء. ارفع معدل ضربات قلبك بممارسة التمارين الرياضية، فهي تحسن المزاج الطبيعي. يؤدي تحريك جسدك إلى التخلص من كل هذا التوتر وتحسين حالتك الذهنية.