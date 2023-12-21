ثاني أكبر بنوك ألمانيا يعلن إعادة شراء أسهم بـ 600 مليون يورو

كشف كوميرتس بنك، ثاني أكبر بنوك ألمانيا، حصوله على موافقة البنك المركزي الأوروبي على برنامجه الجديد لإعادة شراء أسهم بقيمة تصل إلى 600 مليون يورو.

ويعتزم كوميرتس بنك إصدار قرار تنفيذ برنامج إعادة شراء الأسهم أوائل الشهر المقبل.

وحصل البنك على كل الموافقات اللازمة لإعادة شراء الأسهم بعد حصوله في وقت سابق على موافقة وكالة المالية الاتحادية الألمانية.

إعادة شراء أسهم بعد الأرباح

وفي وقت سابق من الأسبوع الحالي قال أندريا إنيرا رئيس قطاع الرقابة المصرفية في البنك المركزي الأوروبي، إن البنوك الأوروبية تعتزم صرف ما يصل إلى 70 مليار يورو (77 مليار دولار) لمساهميها سواء في صورة توزيعات نقدية أو إعادة شراء أسهم بعد الأرباح الجيدة التي حققتها خلال العام الحالي.

وأضاف البنوك مربحة بشكل خاص، وهي تعتزم صرف توزيعات تتفق مع مستويات السنوات السابقة، مضيفا أن الرقم بسيط وأولي للغاية، ويعتبر كوميرتس بنك من البنوك الكبرى في أوروبا.

توقعات الحكومة الألمانية للاقتصاد

ويذكر انه الحكومة الألمانية تستند في توقعاتها للنمو المقبل بتحقيق انخفاض تدريجي في التضخم، والتي ترجح أن يبلغ 2.6 بالمئة في عام 2024 ثم 2 بالمئة في 2025، بعدما بلغ 6.1 بالمئة هذا العام 2023. كما أنّ هذا الانتعاش سيكون مدعومًا بسوق العمل الذي "يظلّ قويًا" وفق وصف وزير الاقتصاد هابيك.

كانت الحكومة تتوقّع نموًا بنسبة 0.4 بالمئة هذا العام و1.6 بالمئة السنة المقبلة، في إطار تقديراتها السابقة التي يرجع تاريخها إلى أبريل، متوقّعة العودة بشكل أو بآخر إلى الزيادة البالغة 1.8 بالمئة في الناتج المحلّي الإجمالي المسجلّة في العام 2022، وهو العام الذي شهد اندلاع الحرب الروسية في أوكرانيا.

وكانت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تقول إن ألمانيا ستعاني بشكل أسوأ من التباطؤ الاقتصادي العالمي وحذرت أنه من المتوقع أن تتعرض ألمانيا لأكبر ضربة من تباطؤ الاقتصاد العالمي بسبب ارتفاع أسعار الفائدة وضعف التجارة العالمية.