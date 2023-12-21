الخميس 21 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

دراسة تكشف تأثير الشوكولاتة على النساء في منتصف العمر

تأثير الشوكولاتة
تأثير الشوكولاتة على النساء

كشفت نتائج دراسة يابانية، أن تناول الشوكولاتة يوميًا، لمدة ثمانية أسابيع، يقلل من المشاعر السلبية والاكتئاب والقلق، وفق صحيفة "ذي صن" البريطانية.

وتحتوي الشوكولاتة على مركبات تؤثر على الحالة المزاجية للنساء في منتصف العمر وتجعلهن أكثر سعادة وفق دراسة يابانية.

وأوضح الباحث الرئيسي في الدراسة، البروفيسور ماساكازو تيراوتشي، أن نتائج الدراسة أشارت إلى أن مستخلص الكاكاو لدى النساء في منتصف العمر يقلل من الاكتئاب والتعب والقلق ويحسن المزاج الإيجابي.

وقال: "قد تكون مركبات الفلافانول الموجودة في الكاكاو مادة مفيدة يمكن أن تحسن الحالة المزاجية للنساء في منتصف العمر".

وتمنع مركبات الفلافانول المضادة للأكسدة الموجودة في حبوب الكاكاو تلف الخلايا، ما يعطل الهرمونات وإشارات الدماغ، وتتركز مركبات الفلافانول بشكل أكبر في أصناف الكاكاو المستخدمة في صنع الشوكولاتة الداكنة.

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