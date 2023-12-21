الخميس 21 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الرئيس الفرنسى يتعهد بمواصلة دعم أوكرانيا

الرئيس الفرنسي إيمانويل
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مساء أمس الأربعاء، أن بلاده تدعم دائمًا أوكرانيا و"لن تتخلى عنها"؛ حيث إن "مصلحتنا هي أن تعيش أوروبا في سلام، وتعرف بالتالي كيف تحافظ على هذا السلام على أراضيها".

وقال ماكرون في حديثه، خلال لقاء تليفزيوني مع قناة “فرانس 5”: "لسنا في حالة حرب مع روسيا، لكن لا يمكننا أن نقبل أن تفوز روسيا بالحرب".

وشدد على أهمية مواصلة دعم أوكرانيا ماليا، بينما تتناقص الاعتمادات المالية المقدمة للبلاد، وخاصة من الجانب الأمريكي.

وقال إنه يجب استمرار دعم وتعزيز أمن كييف، وسيكون هذا إحدى المسائل التي سيتم التطرق إليها في 2024، وقال "إن سيادة أوروبا هي التي على المحك". 

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