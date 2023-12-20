كريستيان جروس لـ«الدستور»: الأهلى قادر على حسم المركز الثالث (حوار)

- خلال حضوره مباريات كأس العالم للأندية لتحليل الأداء لـ«فيفا»

أشاد السويسرى كريستيان جروس، المدير الفنى السابق لنادى الزمالك، بأداء نادى الأهلى فى بطولة كأس العالم للأندية، المقامة حاليًا بمدينة جدة السعودية، رغم خسارته أمام فريق فلومينينسى البرازيلى، مرجعًا ذلك إلى ما أسماه بمشكلة «المباراة الثانية» فى البطولة، وأكد جروس فى حواره لـ«الدستور» خلال حضوره مباريات كأس العالم للأندية قدرة المارد الأحمر على حسم المركز الثالث فى البطولة لصالحه، خاصة فى ظل إدارة مديره الفنى مارسيل كولر، الذى وصفه بأنه صديق ومدرب مذهل.

■ بداية.. ما رأيك فى بطولة كأس العالم للأندية حتى الآن بصفتك مسئولًا عن تحليل أداء الفرق واللاعبين؟

- أعتقد أن المباراة الأولى التى يلعبها أى فريق تكون الأفضل له دائمًا، فاللاعبون يعانون قليلًا من الظروف الجوية الحارة لكن تزيد المعاناة فى المباراة الثانية، فى الغالب هم يلعبون بشكل أفضل فى المباراة الأولى عن الثانية، ولذلك، عادة ما يكون النهائى بين بطل أوروبا وبطل أمريكا الجنوبية.

وعمومًا ستكون المباراة النهائية رائعة، وجميع الفرق المشاركة فى البطولة فرق رائعة حقًا ويمكنها التنافس والقتال، وربما بعيدًا عن فريق مانشستر سيتى بطل أوروبا يمكن لبقية الفرق فى البطولة التنافس مع بعضها البعض، فالفرق متساوية تمامًا.

■ ما رأيك فى أداء الفريقين العربيين فى البطولة الأهلى المصرى واتحاد جدة السعودى؟

- على ما أعتقد، فإن فريق اتحاد جدة مر بوقت عصيب حقًا هذا الخريف، بعد قيامه بتغيير المدرب، لأن التعاون معه يستغرق وقتًا.

أما الأهلى فقد قدم أداءً جيدًا ضد الفريق البرازيلى، وأظهر اللاعبون أنهم فريق قوى جدًا حقًا، فهم قد ظهروا بشكل رائع، وأعلم أن لديهم مدربًا طموحًا للغاية، وأراد هزيمة فلومينينسى البرازيلى الذى كان يلعب مباراته الأولى هنا واستحق الانتصار، لكن الأهلى لا يزال فريقًا قويًا للغاية وقد واجههم بعد مباراة شاقة أمام الاتحاد.

■ علاقتك رائعة بالمدير الفنى للأهلى مارسيل كولر فهل عملتما معًا فى السابق؟

- نعم، مارسيل كولر هو صديق، وهو مدرب مذهل، وأنا متأكد من أنه سيجلب كل البطولات الممكنة للأهلى، لكن للأسف لاعبوه لم يتمكنوا من إنهاء الكرات وتحويلها لأهداف فى مباراة فلومينينسى.

■ هل ترى أن الأهلى قادر على تحقيق المركز الثالث؟

- نعم بالطبع، لقد أظهروا جودة أدائهم فى البطولة بغض النظر عن الهزيمة أمام فلومينينسى، فالفريق لديه لاعبون رائعون على المستوى الفردى، وأعتقد أنهم الأقرب للفوز أمام أوراوا ريد دياموندز اليابانى، وأتمنى التوفيق لصديقى مارسيل كولر.

■ نتطرق إلى الزمالك.. هل تحدث معك أحد فى مسألة العودة؟

- لم يحادثنى أحد بخصوص تدريب الزمالك فى الوقت الحالى، وأنا الآن فى راحة من التدريب، لكننى أريد العودة للعمل مرة أخرى فى القريب.

■ هل ما زلت تتابع مباريات الزمالك؟

- نعم، ما زلت أتابع بعض مباريات الزمالك، فهم فى قلبى، خاصة المشجعين، ولدىّ ذكريات ستظل دائمًا معى، فالزمالك كان كالمنزل والوطن بالنسبة لى، وقد حظيت بسنة رائعة فى القاهرة، وتعاملت مع العديد من اللاعبين الرائعين هناك، ولن أنسى أبدًا ذلك الوقت، وأَعُد لاعبى الفريق كأبناء لى، وما زلت على تواصل مع بعضهم، وأنا مشتاق إليهم حقًا، فقد كانت مجموعة رائعة من اللاعبين وقضيت معهم سنة جميلة.

■ هل أنت سعيد بالعودة للسعودية؟

- نعم بالطبع، السعودية بلد رائع، ولدىّ هنا ذكريات مميزة مع أهلى جدة، والبطولة رائعة وأستمتع بوقتى وبعملى.