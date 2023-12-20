الفريق أول محمـد زكى يلتقى وزيرة دفاع هولندا

التقى الفريق أول محمـد زكى، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، اليوم الأربعاء، كايسا أولو نجرن، وزيرة دفاع هولندا والوفد المرافق لها، الذى يزور مصر حاليًا.

تناول اللقاء سبل دعم آفاق التعاون العسكرى وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة لكلا البلدين الصديقين، كما تمت مناقشة آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

وأعربت وزيرة دفاع هولندا عن تقديرها لدور القوات المسلحة المصرية فى صون الإستقرار بالشرق الأوسط، مؤكدة حرص بلادها على تعزيز العلاقات المشتركة لكلا الجانبين.

حضر اللقاء الفريق أسامة عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وعدد من قادة القوات المسلحة لكلا البلدين والملحق العسكرى لدولة هولندا بالقاهرة.