الأربعاء 20 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

طبيب الزمالك يكشف سر استبعاد نداى من مباراته أمام ساجرادا

ابراهيما نداي لاعب
ابراهيما نداي لاعب الزمالك

كشف د.محمد أسامة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن سبب استبعاد السنغالي إبراهيما نداي لاعب الأبيض من القائمة التي ستخوض مباراة ساجرادا الأنجولي، المقرر لها في السادسة من مساء اليوم، باستاد 11 نوفمبر في إطار مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية.

وقال رئيس الجهاز الطبي بالزمالك إن استبعاد نداي من قائمة الزمالك لمواجهة ساجرادا الأنجولي، جاء بسبب تعرض اللاعب لنزلة برد شديدة، وارتفاع درجة حرارته.

ويضم تشكيل الزمالك كلًا من:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: عمر جابر- محمد عبدالغني- حمزة المثلوثي- محمد عبدالشافي.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا- محمد أشرف "روقا"- عمرو السيسي.

خط الهجوم: أحمد مصطفى "زيزو"- سيف الجزيري- ناصر منسي.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من عبدالرحمن نفاد ومحمد طارق وحسام عبدالمجيد وأحمد زكي وعبدالله جمعة وسيد عبدالله "نيمار" ويوسف أوباما ومحمود عبدالرازق "شيكابالا" وسامسون أكينيولا.

الزمالك ساجرادا الانجولي طبيب الزمالك إبراهيما نداي بطولة الكونفدرالية الأفريقية

الأكثر قراءة

عاجل.. سعر الذهب اليوم في مصر بالجنيه المصري والدولار.. عيار 21 يسجل رقم قياسي

توقيع صفقة بيع فنادق تاريخية في 4 محافظات بالشراكة مع تحالف استثماري.. غدًا

انفراجة في أزمة تجديد أحمد فتوح للزمالك.. التفاصيل كاملة

"المتهم بابا".. الداخلية تكشف حقيقة فيديو خطف طفلتين من داخل مصعد

متى تبدأ؟.. موعد صرف معاشات شهر يناير 2024

موعد إعلان نتيجة القبول بكلية الشرطة 2024 ورابط الاستعلام بالرقم القومي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

لكل طموح تحديات.. والعبرة بالنتائج

أحمد الصغير

طرق التجارة المصرية عبر العصور.. والتحديات الجديدة لقناة السويس!

حسين دعسة

14 ساعة تاريخية.. نجح الجيش العربى الأردنى فى منع تهريب المخدرات والأسلحة من العصابات السورية

الحسين عبدالرازق

مبروك لمصر!

إبراهيم داود

الثمانينيات وشعرها

وائل لطفي

معارضون فى قصر الرئاسة

منى رجب

اصطفاف وطنى مع السيسى من أجل مصر

ماجد حبته

لقاء الرئيس ومنافسيه

صور

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

مصابون من جيش الاحتلال يرفضون زيارة نتنياهو لهم فى مستشفى "شيبا"

هل ستشجع حادثة "قتل المخطوفين بالخطأ" إسرائيل على العودة إلى الهدنة؟

80 ساعة من الكمائن: كيف هاجمت فرقة إسرائيلية مواقع المراقبة لحماس؟