طبيب الزمالك يكشف سر استبعاد نداى من مباراته أمام ساجرادا

كشف د.محمد أسامة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن سبب استبعاد السنغالي إبراهيما نداي لاعب الأبيض من القائمة التي ستخوض مباراة ساجرادا الأنجولي، المقرر لها في السادسة من مساء اليوم، باستاد 11 نوفمبر في إطار مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية.

وقال رئيس الجهاز الطبي بالزمالك إن استبعاد نداي من قائمة الزمالك لمواجهة ساجرادا الأنجولي، جاء بسبب تعرض اللاعب لنزلة برد شديدة، وارتفاع درجة حرارته.

ويضم تشكيل الزمالك كلًا من:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: عمر جابر- محمد عبدالغني- حمزة المثلوثي- محمد عبدالشافي.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا- محمد أشرف "روقا"- عمرو السيسي.

خط الهجوم: أحمد مصطفى "زيزو"- سيف الجزيري- ناصر منسي.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من عبدالرحمن نفاد ومحمد طارق وحسام عبدالمجيد وأحمد زكي وعبدالله جمعة وسيد عبدالله "نيمار" ويوسف أوباما ومحمود عبدالرازق "شيكابالا" وسامسون أكينيولا.