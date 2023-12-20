تاريخ الأجداد.. ندوة باعلام مطروح احتفالاً بالعيد القومي للمحافظة

عقد مركز إعلام مطروح، الأربعاء، ندوة تحت عنوان (وادى ماجد.. تاريخ الاجداد)، بمشاركة عدد من الطلاب والإخصائيين ومعلمي التاريخ بالمدارس.

وأوضح عبد الحميد القناشي، مديرعام إذاعة مطروح الإقليمية، دور إذاعة مطروح فى التأريخ والتوثيق لتلك المعركة الخالدة على مدار عقود من نشأة الاذاعة من خلال إجراء وتسجيل العديد من اللقاءات والبرامج الاذاعية مع بعض المجاهدين الذى عاصروا أحداث المعركة، إضافة إلى انتاج وبث اعمال درامية حول المعركة مثل مسلسل (فراسين الوادي) الذى تم انتاجه وإذاعته 1994 باذاعة مطروح ويعاد بثه على موجات الاذاعة من حين لآخر، إضافة إلى استضافة العديد من الشعراء وباحثى التراث الذين جسدوا تلك المعركة من خلال الكلمات الشعرية والبحوث.

أضاف الباحث منعم العبيدى، عضو لجنة التراث بالمحافظة وصاحب بحث بعنوان (معركة وادى ماجد الأولى)، والذى تناول فى بحثه احداث المعركة بالتفصيل أن معركة وادى ماجد التى بدأت يوم 11 ديسمبر 1915، مؤكدا أنه برغم أن تلك المعركة تعد أولى الثورات المسلحة ضد الاحتلال البريطانى إلا أن تلك المعركة لم تأخذ حقها فى التاريخ المصرى.

أضاف العبيدي أن أبناء القبائل فى صحراء مصر الغربية واجهت قوات الجيش الإنجليزى، فى هذه المعركة وتمكنت من قتل قائد قواتهم الجنرال سيسل سنو "إسناو" الذى قالت عنه مذكرات العسكريين البريطانيين (إن خسارتنا فى هذا الضابط خسارة فادحة)، مشيرًا إلى أن عدد القوات البريطانية وصل لـ 3000 جندى بينما كانت القوات المصرية 134 جنديًا، إضافة للمجاهدين من أبناء قبائل مطروح كافة.

واستعرضت الندوة عدد من الدروس المستفادة من هذه المعركة اهمها تعاون واشتراك كافة القبائل البدوية بمطروح مع الضابط محمد صالح حرب قائد قوات الهجانة المصرية والقائد العسكرى للمنطقة لمواجهة قوات الاحتلال البريطانى فى العديد من المعارك بالصحراء الغربية ونزول الجيش المصرى على رغبة الشعب لبدء الكفاح المسلح ضد المحتل بالاضافة الى قيام الشعر الشعبى والذى يمثل ضمير المجتمع بتجسيد تلك المعركة وتناقلها عبر الاجيال.

أوصت الندوة بضرورة انتاج عمل فنى او وثائقى لتخليد تلك المعركة، إضافة الى ضرورة ادراجها فى المناهج الدراسية كشكل من اشكال الكفاح ضد الاحتلال كمعركة دنشواى وكفاح مدن القنال حيث انها لا تقل اهمية عن تلك المعارك كما طالب المشاركون بضرورة مخاطبة الجهات المعنية لعمل متحف وثائقى يعرض فيه مجموعة الصور التاريخية النادرة لمعركة وادى ماجد والحرب العالمية الاولى التى يبلغ عددها أكثر من 200 صورة قام بجمعها الباحث منعم العبيدى من العديد من المصادر الاوربية والعربية.

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