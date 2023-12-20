درس قاس لشخص رجعي.. "غيم" في مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير

يشارك فيلم “غيم” للمخرج محمد حسني ياسين، ضمن فعاليات النسخة الخامسة من مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير (19 - 22 ديسمبر)، وينافس في مسابقة الفيلم المصري، ويُقام العرض الخميس 21 ديسمبر الساعة 7:15 مساءً في مركز الهناجر للفنون في دار الأوبرا المصرية، مجانا بأسبقية الحضور، بعد عرضه العالمي الأول في مهرجان شرم الشيخ السينمائي.

أبطال فيلم غيم

الفيلم من إخراج محمد حسني ياسين، وتأليف أحمد حامد، وإنتاج المعهد العالي للسينما، وتصوير محمد رضوان، وبطولة لبنى ونس وعلي شوقي وداليا رمزي وماري جرجس وعماد ماهر، ويدور حول دياب شخص رجعي، يخفي زوجته عن الجميع، يقع في مأزق عند تعسر ولادتها فيضطر لطلب المساعدة من جيرانه ثم يفاجئه القدر بدرس قاس لتتغير الأمور برمتها.

محمد حسني ياسين صانع أفلام مصري وعضو نقابة المهن السينمائية بمصر، حصل على بكالوريوس الكيمياء الخاصة من كلية العلوم جامعة دمياط عام ٢٠١٤، كما درس بالمعهد العالي للسينما بالقاهرة وحصل على بكالوريوس علوم وفنون السينما تخصص المونتاج السينمائي عام ٢٠٢٠.

عمل في صناعة المحتوى المصور لسنوات عديدة بشكل مستقل وفي خلال دراسته بالمعهد العالي للسينما أنشأ شركة MHY Films وأنتج من خلالها العديد من الإعلانات التجارية والتوعوية والأغاني المصورة.

فيلمه التسجيلي الأول (عندما يرضى الناس..!) الذي أدى به أدوار المخرج والمدير تصوير والمونتير وحصد به العديد من الجوائز منها جائزة أفضل فيلم تسجيلي بالمهرجان القومي للسينما، وكان من إنتاج المعهد العالي للسينما عام ٢٠١٩. ويعتبر غيم فيلمه الروائي القصير الأول.

تحمل دورة مهرجان القاهرة للفيلم القصير شعار "هنفضل نحلم - السينما سلاحنا" لتواكب الأحداث الحالية، مؤكدًا أن الدورة ستعمل على دعم القضية الفلسطينية، لأن هذا هو الدور الذي لا بد أن يلعبه الفن والمهرجانات والأنشطة الفنية بشكل عام.

من المقرر أن يشارك هذه الدورة 34 فيلمًا روائيًا تسجيليًا قصيرًا من مصر ودول مختلفة تتنافس فيها على أربع مسابقات، مسابقة الفيلم الروائي القصير الدولي ومسابقة الفيلم التسجيلي ومسابقة الفيلم الروائي المصري ومسابقة أفلام الشباب.

إضافة إلى تنظيم مجموعة من الورش المجانية في القاهرة والإسكندرية، منها ورشة مبادئ سيناريو الفيلم القصير منخفض التكلفة للباحث والناقد السينمائي أحمد المسيري، والتي تقام بمدينة الإسكندرية بالتعاون مع مركز الجزويت الثقافي بالإسكندرية، ومجموعة من الماستر كلاس بقاعة سينما الحضارة بدار الأوبرا بالقاهرة منها ماستر كلاس أداء الممثل في الفيلم المستقل والفيلم التجاري للفنان الكبير أحمد كمال، وورشة تحت عنوان "درامية مصادر الإضاءة الطبيعية والصناعية نهار وليل داخلي وخارجي" لمدير التصوير نزار شاكر.

كما من المقرر أن تقام ورشتان منهما ورشة تحت عنوان سيناريو الفيلم القصير دراميًا وإنتاجيًا للدكتورة ثناء هاشم، أستاذ مساعد قسم السيناريو بالمعهد العالي للسينما، وورشة توجيه الممثل للمخرجة چيهان إسماعيل، وفي يوم الأربعاء الموافق 20 ديسمبر ورشة الإخراج السينمائي للمخرج خالد الحجر.