أبوالغيط: الاحتلال هو ما أدى للصراع الفلسطينى الإسرائيلى

دعا أحمد أبوالغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، إلى تطبيق حل الدولتين في أسرع وقت ممكن، مشددًا على أن الاحتلال هو ما أدى إلى الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

وأكد أبوالغيط، في تصريحات نقلتها "القاهرة الإخبارية" اليوم الأربعاء، أن قطاع غزة جزء من القضية الفلسطينية، داعيًا إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967.

وكان قد اقتحم عشرات المستعمرين، صباح اليوم الأربعاء، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وأفاد شهود عيان لوكالة الأنباء الفلسطينية بأن عشرات المستعمرين بقيادة المتطرف يهودا غليك اقتحموا الأقصى من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسًا تلمودية.

كما شددت شرطة الاحتلال إجراءاتها العسكرية على أبواب البلدة القديمة والمسجد الأقصى.