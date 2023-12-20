الأربعاء 20 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"المصري للفكر والدراسات": مصر أكدت رفضها تصفية القضية الفلسطينية على حساب الدول العربية

محمد فوزي، الباحث
محمد فوزي، الباحث بالمركز المصري للفكر

كشف محمد فوزي، الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات، دلالة لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي، ووزير دفاع اليونان بالأمس، مؤكدًا أنه يحمل بعدين أساسيين، إذ يتمثل البُعد الأول في التعبير والتكثيف عن أحد أنماط وأدوات المقاربة المصرية للتعامل مع تطورات الأراضي الفلسطينية متمثلة في اللقاءات الدولية المكثفة.

وأضاف خلال مداخلته ببرنامج "هذا الصباح" المُذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن البُعد الثاني هو التأكيد من خلال رسائل على الموقف المصري تجاه التطورات في الداخل الفلسطيني، مشيرًا إلى أن  الرئيس السيسي، أكد خلال هذه المباحثات على ثوابت مصر تجاه هذا التصعيد، حيث رفض التهجير القسري وتصفية القضية الفلسطينية على حساب الدول العربية.

حماية حقوق الشعب الفلسطيني

وتابع: "كما أكدت الرسائل المصرية، ضمانة وحماية حقوق الشعب الفلسطيني جنبًا إلى جنب مع أمنها القومي وسيادتها، وقيام الدولة المصرية والجهود المبذولة لدعم القضية الفلسطينية منذ التصعيد".

وأوضح أن مسألة المساعدات الإنسانية لقطاع غزة تعد المسألة الأهم حاليًا على مستوى التطورات في القطاع، لافتًا إلى أن الدولة المصرية منذ اليوم الأول للتصعيد وحتى هذه اللحظة ركزت على شقين رئيسين، هما: الشق السياسي في التحركات فضلًا عن الشق الإنساني.

وأكد الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات، أن الدولة المصرية حتى هذه اللحظة حققت نجاحات مهمة فيما يتعلق بالملف الإنساني بداية من دخول أول شحنة مساعدات إلى قطاع غزة، وصولًا إلى إنجاز الهدنة الإنسانية، فضلًا عن الجهود الحالية، فيما يتعلق بتجديد الهدنة الإنسانية.

غزة قطاع غزة الهدنة الإنسانية تجديد الهدنة الإنسانية جهود مصرية

مواد متعلقة

شهداء وجرحى فى قصف إسرائيلى على مخيم الشابورة للاجئين جنوبى غزة

الأكثر قراءة

توقيع صفقة بيع فنادق تاريخية في 4 محافظات بالشراكة مع تحالف استثماري.. غدًا

رويترز: محادثات مكثفة بوساطة مصرية قطرية للتوصل إلى هدنة ثانية فى غزة

عاجل.. "الباز" يفجر مفاجأة بشأن نتيجة مرشح الوفد فى الانتخابات الرئاسية

"تعزيز القطاعات الاقتصادية المختلفة".. السيسي يعيد تشكيل مستقبل صناعة التعدين في مصر

الأحد.. افتتاح 6 محطات مترو جديدة (خاص)

حبس "تيك توكر" من أكتوبر بتهمة "فيديوهات فاضحة"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

طرق التجارة المصرية عبر العصور.. والتحديات الجديدة لقناة السويس!

حسين دعسة

14 ساعة تاريخية.. نجح الجيش العربى الأردنى فى منع تهريب المخدرات والأسلحة من العصابات السورية

الحسين عبدالرازق

مبروك لمصر!

إبراهيم داود

الثمانينيات وشعرها

وائل لطفي

معارضون فى قصر الرئاسة

منى رجب

اصطفاف وطنى مع السيسى من أجل مصر

ماجد حبته

لقاء الرئيس ومنافسيه

لواء. محسن الفحام

وتستمر مسيرة العطاء

صور

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

هل ستشجع حادثة "قتل المخطوفين بالخطأ" إسرائيل على العودة إلى الهدنة؟

80 ساعة من الكمائن: كيف هاجمت فرقة إسرائيلية مواقع المراقبة لحماس؟

"تليجراف": وحشية قرارات نتنياهو فى غزة تنشئ جيلًا أقوى من حماس