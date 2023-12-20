الأربعاء 20 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"إكسترا نيوز" تبرز موضوع "الدستور" عن "انهيار نفسي يضرب الإسرائيليين بعد طوفان الأقصى"

طوفان الأقصى
طوفان الأقصى

استعرضت فضائية "إكسترا نيوز"، أحد التحقيقات المنشورة في عدد اليوم الأربعاء، بجريدة "الدستور"، ضمن فقرة أبرز عناوين الصحف، التي جاءت تحت عنوان: صدمة «طوفان الأقصى».. انهيار نفسي يضرب الإسرائيليين ويمحو الأمان.

وكشف عدد من الدراسات الإسرائيلية عن إصابة شريحة كبيرة من المجتمع الإسرائيلى باضطرابات نفسية وعقلية جسيمة بسبب عملية «طوفان الأقصى» والخسائر الفادحة فى صفوف القوات العسكرية المتوغلة بريًا فى غزة، أعقاب ٧ أكتوبر الماضى، تتراوح بين التوتر الحاد والاكتئاب وأعراض ما بعد الصدمة.

وحسب دراسة لجامعة يافا العبرية، فإن 60% من الشعب الإسرائيلى أصيب بالتوتر الحاد فى أعقاب عملية طوفان الأقصى.

فيما قالت سفيتلانا فيزالينسكى، المشرفة على الدراسة، إن المعدل الوارد من حالات التوتر الحاد غير مسبوق عبر مختلف الحروب، التى دخلتها إسرائيل، حسبما نقلت صحيفة «يديعوت أحرونوت».

وأفادت الصحيفة بأنه وفقًا للدراسة فإن المتأثرين بالحرب ليسوا على علاقة مباشرة بالحدث، سواء كانوا أقارب ضحايا عملية طوفان الأقصى أو المحتجزين، أو الجنود الذين يتولون غزو غزة بريًا.

اكسترا نيوز جريدة الدستور طوفان الأقصى غزة حرب غزة

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