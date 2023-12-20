الاحتلال يستولي على 5 دونمات شرق بيت لحم بالضفة الغربية

أفادت فضائية الغد في نبأ عاجل لها أن قوات الاحتلال الإسرائيلي استولت على أرض لشق طريق استعماري في بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم بالضفة الغربية، اليوم الأربعاء.

وقال حسن بريجية، مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم، بحسب وكالة انباء فلسطين، إن قوات الاحتلال استولت على خمسة دونمات في أحواض (5) المروج، و(4) كعيبانة، وأم النفوس، ووعر خريتون، ومحارب، والعقبان، تحت القرارين العسكريين رقمي 5/ 26/ ت، و52/23/ م.د، من أجل شق طريق استعماري، يربط بين مستعمرتي "ازدبار" و"نوكديم"، الجاثمتين على أراضي المواطنين.

وأكد أن هذا الإجراء الاستعماري سيشكل خطرا كبيرا من حيث الاستيلاء على المئات من الدونمات، ومنع أصحاب الأرض من الوصول إليها.