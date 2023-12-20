سفينة حربية بريطانية تنضم للقوات الدولية لحماية الملاحة فى البحر الأحمر

انضمت سفينة حربية بريطانية إلى القوات البحرية متعددة الجنسيات في البحر الأحمر لحماية السفن من الهجمات في تلك المياه.

وذكرت صحيفة "إندبندنت" البريطانية، أن السفينة إتش إم إس دياموند "HMS Diamond"، وهي إحدى السفن الحربية الأكثر تقدمًا في البحرية الملكية البريطانية، قد انضمت في جنوب البحر الأحمر إلى السفن الفرنسية والأمريكية هناك كجزء من عملية "حارس الازدهار" (Prosperity Guardian)، وهي قوة عمل تقودها الولايات المتحدة مكونة من 10 دول.

وأضافت الصحيفة أن دور هذه القوة "يتمثل في ردع الحوثيين عن ضرب السفن بالصواريخ الباليستية، حيث أسقطت السفينة الحربية البريطانية بالفعل طائرة بدون طيار يشتبه أنها هجومية".

ولفتت "اندبندنت" إلى أنه تم خلال الأيام الماضية استهداف السفن في مضيق باب المندب بين اليمن وجيبوتي، وهو ممر ملاحي حيوي بين آسيا وأوروبا يمثل ما بين 10% إلى 12% من حجم التجارة البحرية العالمية.

وفي هذا الشأن، قال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، في كلمة أمام برلمان بلاده إنه "باعتبارنا دولة بحرية، فإننا نؤمن دائمًا وبقوة بممرات الشحن الحرة والمفتوحة، والتي تتعرض الآن للتهديد من قبل الجهات الفاعلة الخبيثة".

وأضاف سوناك أن "الأمر لا يتعلق في الواقع بالوضع في إسرائيل وغزة، حيث إنه يرتبط باستغلال القوى الخبيثة والحوثيين على وجه الخصوص للوضع لمحاولة تصعيده".