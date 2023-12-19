الثلاثاء 19 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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ضياء رشوان: تدمير الاحتلال للبنية التحتية الفلسطينية يضاهى ما حدث فى الحرب العالمية الثانية

ضياء رشوان
ضياء رشوان

قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إن بعض المؤرخين يقولون إن التدمير الذي شهدته البنية التحتية الفلسطينية جراء القصف الصهيوني الغاشم يضاهي ما حدث في الحرب العالمية الثانية، حيث يستهدف الاحتلال منذ بداية شن هجومه الأخير تدمير البنية التحتية في مدن فلسطين كافة حتى لا تكون صالحة للعيش بعد انتهاء الحرب.

الموقف الدولي من الحرب بغزة


وأكد الكاتب الصحفي ضياء رشوان، خلال لقائه ببرنامج "حديث الأخبار" مع الإعلامية ريهام السهلي، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن المجتمع الدولي بدأ موقفه يتغير شيئا فشيئا، حيث أصبحت ألمانيا الآن تدعو إلى وقف إطلاق النار في دولة فلسطين.

وأضاف في حديثه، أن المشهد في فلسطين معقد بصورة كبيرة، حيث مازال الكيان الصهيوني يسعى جاهدا إلى تدمير دولة فلسطين بشكل همجي لفشله في تحقيق أهدافه التي وضعها منذ بداية شن هذا الهجوم الأخير.

شراسة الاحتلال الصهيوني 

وأشار إلى أن الإحساس بالخطر الوجودي لدى اليمين المتطرف يجعله يصبح أكثر شرًا وشراسة، كما أن البعض يقول إن ما تعرضت له إسرائيل من قبل النازية سبب هذه الوحشية التي يتعامل بها الكيان الآن مع الشعب الفلسطيني.

الإعلامي ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات اكسترا نيوز حرب غزة حديث الاخبار

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