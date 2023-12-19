مواطن: أنا ضد تهجير الفلسطينيين ومع قرارات الرئيس السيسي (فيديو)

يواصل المصريون على مدار شهرين من الحرب الإسرائيلية على غزة، التأكيد مرارًا وتكرارًا على دعمهم لكل ما يتخذه الرئيس عبدالفتاح السيسي من قرارات للدفاع عن القضية الفلسطينية ومواجهة مخطط الاحتلال لتهجير سكان القطاع وتصفية القضية الفلسطينية.

وقال "محمد" أحد المواطنين، لـ"الدستور"، إنه ضد فكرة تهجير الأهالي من غزة إلى الأراضي المصرية، مما فيه من خطر كبير على أمن مصر القومي وكتابة شهادة وفاة للقضية الفلسطينية للأبد، متابعا أن مصر وشعبها دائمًا يدعمون القضية الفلسطينية حتى يأتي النصر.

وأضاف أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان خير داعم للقضية، حيث قام بفتح مطار العريش لاستقبال المساعدات الإنسانية ومن ثم ترسل إلى قطاع غزة، كما أنه رفض فكرة التهجير وكان الشعب المصري بأكمله يوافقه الرأي.

الجهود المصرية تنجح فى فتح معبر رفح

ونجحت الجهود المصرية في فتح معبر رفح لدخول المساعدات الإنسانية المصرية والدولية للشعب الفلسطيني، وبدأت نحو 20 شاحنة في العبور من خلال البوابة الرئيسية لمعبر رفح، حيث ستكون الأولوية للشاحنات المحملة بالمستلزمات الطبية والغذائية، وجاء دخول الشاحنات وسط فرحة عارمة من قبل عمال الإغاثة، وسائقي الشاحنات.

وقامت الدولة المصرية، خلال وقت وجيز، بتجهيز وإعادة إصلاح الطريق عند معبر رفح من الجانب الفلسطيني تمهيدًا لإدخال المساعدات لقطاع غزة.