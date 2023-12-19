"القاهرة الإخبارية": جيش الاحتلال يعلن ارتفاع عدد قتلاه إلى 3 باشتباكات اليوم شمال غزة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتفاع عدد القتلى في صفوفه إلى 3 خلال الاشتباكات التي وقعت اليوم شمال قطاع غزة؛ حسبما أفادت به قناة “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل لها.

وقبل قليل، أعلن الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ استعداده لهدنة إنسانية أخرى في قطاع غزة من أجل السماح بإطلاق سراح المحتجزين.

وفي وقت سابق، أكد الصليب الأحمر الدولي أن ما يجري في قطاع غزة يمثل فشلًا أخلاقيًا للمجتمع الدولي، موضحًا أنه يواجه صعوبات في الاستجابة الإنسانية داخل قطاع غزة.