محافظ جنوب سيناء يفتتح أعمال تطوير المركز التكنولوجى التموينى برأس سدر

افتتح اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، أعمال تطوير المركز التكنولوجي التمويني لخدمة المواطنين بمدينة رأس سدر بتكلفة 2 مليون جنيه، مشيدا بالمركز والخدمات المميكنة التي يقدمها للمستفيدين من الخدمات التموينية، موجها بضخ كميات من السلع المخفضة في الفروع التابعة لمديرية التموين لبيعها للمواطنين بأسعار مخفضة والحد من جشع واستغلال التجار.

وأكد المحافظ- خلال الافتتاح- أنه لا يوجد عجز في أي من السلع الغذائية على مستوى المحافظة، بالإضافة لوجود مخزون استراتيجي كاف لعدة شهور، مشيرا إلى أن المخزون الاستراتيجي بمدينة رأس سدر كبير، موجها بتوفير جميع السلع الغذائية بأسعار مخفضة، بجانب توفير بونات للأسر الأولى بالرعاية لصرف السلع الغذائية بالمجان.

كما افتتح المحافظ، فرع جديد لـ دلتا ماركت بقرية أبوصويرة التابعة لمدينة رأس سدر، بتكلفة مليون جنيه بهدف تقديم الخدمات التموينية لأهالي القرية، وتفقد مركز الجملة للسلع الغذائية التموينية والحرة التابع لمديرية التموين.

ومن جانبه قال وكيل وزارة التموين بجنوب سيناء، إن المركز جرى تطويره ضمن خطة ميكنة المصالح الحكومية بالمحافظة، لتقديم خدمات عالية الجودة للمواطنين، ويخدم نحو 4100 بطاقة تموينية بعدد 11150 مستفيدا من حاملي البطاقات التموينية من خلال إجراء عمليات استخراج بدل التالف والفاقد خلال 15 يوما.

كما افتتح محافظ جنوب سيناء، ملعب خماسي وآخر قانوني بمدرسة الشهيد عبدالمنعم رياض الرسمية للغات بمدينة رأس سدر بتكلفة 3.5 مليون جنيه، موضحا أنه يجرى إنشاء ملعب خماسي نجيل صناعي بكافة مدارس جنوب سيناء، لتشجيع الطلاب على ممارسة الرياضة، وجعلها أسلوب حياة لهم، خاصة أن الرياضة تؤثر في بناء شخصية النشئ، وتجعله يتمتع بصحة ووعي أفضل.

وأكد المحافظ أن التعليم يشهد طفرة تنموية بكافة المدن وخاصة داخل الوديان، ضمن خطة المحافظة بتعليم ورفع الوعي لدى النشء لكونهم هم قادة للمستقبل، مشيرا إلى دعمه الإدارة التعليمية بمبلغ 20 ألف جنيه.