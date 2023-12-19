خالد الجندى: الشعب وصل لدرجة وعى وانتماء تمنع تزييف الحقائق

قال خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن البعض اعتقد أن الدعاية المضادة عند بعض الأبواق المأجورة ستتسبب في العزوف عن المشهد الانتخابي، لكن الحقيقة عندما تراهن على هذا الشعب فراهن وأنت مطمئن البال.

أضاف الجندي، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع عبر فضائية dmc، أن هذا الشعب وصل لدرجة من الوعي والانتماء لهذا الوطن بما لا يسمح بأي أبواق مغرضة أن تشوش عليه أو تزيف حقائق على أرض الواقع، مؤكدًا أن ما شاهدناه في الانتخابات هو وعي ووطنية ومحبة وإدراك وحركة من حركات التقرب لهذا الوطن بإذن من الله حتى يبقى نعمة نحافظ عليها.

رأينا مشهدًا من مشاهد الحيادية الإعلامية لم نره من قبل

وتابع أننا رأينا مشهدًا من مشاهد الحيادية الإعلامية لم نره من قبل، والجميع قام بواجبه في الحيادية المطلقة بين كافة المرشحين على منصب الرئاسة ولأول مرة نرى لغة الاحترام التي تعاملت بها جميع الأجهزة والطوائف مع المتنافسين، حتى وإن اختلفت مع أحدهم.