الثلاثاء 19 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

محلل سياسي: استمرار التصعيد بين القوى العالمية في جنوب شرق آسيا

تايوان
تايوان

قال حسين إسماعيل، المحلل السياسي إن منطقة جنوب شرق آسيا من أكثر المناطق التي بها صراع مستمر بين الولايات المتحدة والصين، حيث تضم هذه المنطقة الكثير من الدول المتعارضة في المصالح والسياسات.

نزاعات في جنوب شرق آسيا

وأكد إسماعيل، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “إكسترا اليوم” المذاع عبر فضائية “إكسترا نيوز”، أن منطقة المحيط الهادي بها جزيرة تايوان التي تحظى بدعم كبير من الولايات المتحدة، وتايوان بالنسبة لأمريكا بمثابة إسرائيل للشرق الأوسط، وبالتالي الخلاف بين الصين وأمريكا في هذه المنطقة مرتفع للغاية.

أضاف أن أمريكا ترعى دائمًا بعض القواعد الحربية في مناطق متفرقة من العالم، ولهذا نجد أمريكا تدعم أوكرانيا وتايوان وإسرائيل في الشرق الأوسط، ويكون هناك تناغم بين سياسات هذه الدول والسياسة الأمريكية.

تغيير السياسة الأمريكية

أشار إلى أنه في عهد الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما تغيرت السياسية الأمريكية لتكون مهتمة أكثر بمنطقة جنوب شرق آسيا، وذلك لما تمثله هذه المنطقة من أهمية استراتيجية كبيرة.

محلل سياسي آسيوي حسين أسماعيل اكسترا اليوم اكسترا نيوز نزاعات جنوب شرق آسيا

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