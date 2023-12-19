الثلاثاء 19 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

"صحة غزة": الاحتلال يرتكب 17 مجزرة خلال 24 ساعة

ضحايا العدوان الإسرائيلي
ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة

أكد  المتحدث باسم وزارة الصحة في قطاع غزة أشرف القدرة، اليوم الثلاثاء، أنه خلال الساعات الماضية ارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي 17 مجزرة مروعة في كافة مناطق قطاع غزة فقد وصل للمستشفيات 214 شهيدا و300 إصابة خلال الساعات الماضية ولايزال عدد كبير من الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات.

وأوضح القدرة خلال مؤتمر صحفي في اليوم الـ 74 للعدوان الاسرائيلي على قطاع غزة، أن حصيلة العدوان الاسرائيلي ارتفعت الى 19.667 شهيد و52.586 اصابة منذ السابع من اكتوبر الماضي.

وأشار القدرة إلى أن قوات الاحتلال الاسرائيلي تنفذ إعدامات وابادة جماعية في شمال غزة بعد أن قامت بتصفية الخدمات الصحية فيها ودمرت المستشفيات وأخرجتها عن الخدمة مشيرا إلى أن تصفية الوجود الصحي شمال غزة تهدف إلى تشريد 800 الف نسمة وحرمان آلاف الجرحى والحوامل والأطفال والمرضى المزمنين من الخدمات الصحية.

وتابع “نستغرب صمت العالم وهو يرى المجازر التي ترتكبها قوات الاحتلال الاسرائيلي شمال غزة بعد تصفية الخدمات الصحية أمام سمع العالم وبصره”.

وقال المتحدث باسم وزراة الصحة إن إصرار الإدارة الأمريكية على استمرار العدوان على غزة في مؤسسات الامم المتحدة وشرعنتها للعدوان والمشاركة في قتل الأطفال والنساء والكوادر الطبية والصحفيين يعبر عن سقوط مجموعة القيم الاخلاقية والمبادئ الحقوقية التي يدعيها المجتمع الدولي مشيرا إلى أن مستشفيات جنوب غزة عاجزة امام الاعداد الهائلة من الإصابات وتفاضل بين الحالات لإنقاذ حياتها بما يتوفر من إمكانيات سريرية وطبية وبشرية محدودة.

وأكد القدرة أن مئات الجرحى الخطيرة والمعقدة تفترش الأرض وتنتظر أمام غرف العمليات في مستشفيات جنوب غزة مما أدى إلى فقدان حياة العشرات منهم ونناشد المؤسسات الدولية التحرك العاجل لدعم المستشفيات  بالإمدادات الطبية والوقود والفرق الطبية المتخصصة.

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أول طائرة مساعدات ألمانية تصل العريش تمهيدًا لنقل حمولتها إلى غزة

الاحتلال يعتقل 99 كادرا صحيا وقتل 310 آخرين

وكشف القدرة عن أن الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 10 من الكوادر الصحية من مستشفى العودة على وبذلك يرتفع عدد الكوادر الصحية التي يعتقلها الاحتلال 99 كادرا صحيا على رأسهم مدراء مستشفيات شمال غزة د. محمد ابو سلمية ود. أحمد الكحلوت ود. أحمد مهنا في  ظروف قاسية وامتهان لكرامتهم الإنسانية والاستجواب تحت التعذيب والتجويع.

وبحسب القدرة أدى العدوان الاسرائيلي ضد المنظومة الصحية أدت إلى استشهاد 310 كادر صحي وتدمير 102 سيارة إسعاف وخروجها عن الخدمة واستهداف 140 مؤسسة صحية وإخراج 23 مستشفى و53 مركزا صحيا.

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أكثر من 2800 جندى إسرائيلى يتلقون العلاج منذ الحرب على غزة

غزة قطاع غزة أشرف القدرة الإحتلال الإسرائيلي الإسرائيلي

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