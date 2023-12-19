"الأممية لحقوق الإنسان": أمريكا تدعم الاحتلال الإسرائيلى فى اعتداءاته اليومية بغزة

قال الدكتور هيثم أبوسعيد، رئيس البعثة الأممية لحقوق الإنسان، إنه لا يمكن التغاضي عن جرائم الاحتلال أمام القانون الدولي، وذلك خلال خبر عاجل عرضته قناة "القاهرة الإخبارية".

وبحسب عاجل القاهرة الإخبارية، فقد أكد الدكتور هيثم أبوسعيد، أن الولايات المتحدة تدعم الاحتلال الإسرائيلي في اعتداءاته اليومية بقطاع غزة، لذلك لن يكون هناك إفلات من العقاب لجرائم الاحتلال في قطاع غزة.

تقارير توثق انتهاكات الاحتلال

وتابع رئيس البعثة الأممية لحقوق الإنسان للقاهرة الإخبارية: أرسلنا تقارير توثق انتهاكات الاحتلال إلى الجهات المعنية لبدء إجراء التحقيقات.