اليوم.. الصحة تطلق 4 قوافل طبية فى بالمحافظات ضمن "حياة كريمة" (تعرف على الأماكن)

تطلق وزارة الصحة والسكان، اليوم الثلاثاء، 4 قوافل طبية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة، للكشف المجانى على المواطنين.

وشملت تخصصات القافلة، التي تتم على مدار يومي 19 و20 ديسمبر الجاري (نساء وولادة - خدمات تنظيم الأسرة - الأطفال - الباطنة - الأنف والأذن - العظام - الجراحة - الرمد الأسنان - القلب - الجلدية - خدمات الآشعة والتحاليل).

وتجوب القافلة 4 محافظات على مستوى الجمهورية على مدار اليومين وهي: (أسيوط - الإسكندرية - الجيزة - كفرالشيخ).