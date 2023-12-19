الثلاثاء 19 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

اليوم.. الصحة تطلق 4 قوافل طبية فى بالمحافظات ضمن "حياة كريمة" (تعرف على الأماكن)

قافلة طبية
قافلة طبية

تطلق وزارة الصحة والسكان، اليوم الثلاثاء، 4 قوافل طبية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة، للكشف المجانى على المواطنين.

وشملت تخصصات القافلة، التي تتم على مدار يومي 19 و20 ديسمبر الجاري (نساء وولادة - خدمات تنظيم الأسرة - الأطفال - الباطنة - الأنف والأذن - العظام - الجراحة - الرمد الأسنان - القلب - الجلدية - خدمات الآشعة والتحاليل).
وتجوب القافلة 4 محافظات على مستوى الجمهورية على مدار اليومين وهي: (أسيوط - الإسكندرية - الجيزة - كفرالشيخ).

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