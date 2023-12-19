الثلاثاء 19 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

مصرع شخصين فى عاصفة تضرب شمال شرق الولايات المتحدة

عاصفة تضرب شمال شرق
عاصفة تضرب شمال شرق الولايات المتحدة

ضربت عاصفة شمال شرق الولايات المتحدة، ما أدى إلى موت شخصين على الأقل.

وقالت دائرة الشرطة في "ويندهام" بولاية "ماين"، إن شجرة سقطت وقتلت رجلًا كان يزيل الحطام، كما توفي رجل آخر في ولاية "ماساتشوستس" بفعل الرياح العاتية.

وذكرت خدمة الأرصاد الجوية الوطنية، أن أكثر من 13 سنتمترًا من الأمطار هطلت في أجزاء من نيوجيرزي وشمال شرق بنسلفانيا بحلول منتصف الصباح، بالإضافة لهطولات عديدة في ولايات أخرى، كما وبلغت سرعة الرياح نحو 113 كيلومترًا في الساعة على طول الخط الساحلي الجنوبي لـ"نيو إنجلاند".

وانقطعت الكهرباء في منطقة تمتد من فيرجينيا شمالًا عبر نيو إنجلاند.

وقالت حاكمة ولاية ماين، جانيت ميلز، إن جميع مكاتب الولاية ستغلق أبوابها في فترة ما بعد الظهر.

وأدى الطقس إلى انقطاع التيار الكهربائي عن أعمدة الشوارع في بورتلاند، أكبر مدن ولاية ماين، ما أدى إلى إعاقة المرور.

وتم إلغاء أو تأجيل العديد من الرحلات الجوية في أنحاء المنطقة.

وألغى مطار "لوجان" الدولي في "بوسطن" جميع الرحلات الجوية صباح الإثنين، التي بلغت أكثر من 100 رحلة، وتم تأجيل نحو 375 أخرى، وفق خدمة تتبع الرحلات، "فلايت آوير".

وفي مطارات منطقة مدينة نيويورك، تم إلغاء نحو 80 رحلة جوية وتأجيل أكثر من 90 أخرى.

وأصدرت هيئة الأرصاد الجوية تحذيرات من الفيضانات في مدينة نيويورك والمنطقة المحيطة بها وأجزاء من بنسلفانيا وشمال ولاية نيويورك وغرب كونيتيكت وغرب ماساتشوستس وأجزاء من فيرمونت ونيوهامبشاير وماين، وحثت السلطات السكان على البقاء في منازلهم.

الأكثر قراءة

عاجل.. القاهرة الإخبارية: استهداف أحياء الدرج والزيتون والشجاعية بأحزمة نارية (فيديو)

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم الثلاثاء 19-12-2023

صحف الكويت تبرز عزاء الرئيس السيسى فى وفاة الأمير نواف الصباح

عاجل.. القاهرة الإخبارية: قوات الاحتلال تقتحم شرق مدينة بيت لحم بالضفة الغربية (فيديو)

"منتجى الأقطان ": إنشاء أكبر مصنع للنسيج فى الشرق الأوسط سيزيد مساحات زراعات القطن

عاجل.. القاهرة الإخبارية: الاحتلال يواصل استهداف محيط المستشفيات ومجمعات النازحين فى غزة (فيديو)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الراعي

10 أسباب وراء هزيمة الاهلي.. وضياع فرصة العمر بالمونديال

عبدالوهاب داود

كل حاجة وعكسها

وائل لطفي

الجميع رابحون

ماجد حبته

ولاية جديدة للرئيس

محمد عبدالعزيز

والآن نقولها.. مبارك لرئيسنا وشكرًا لمنافسيه

حسين دعسة

الملك عبدالله الثانى فى برقية تهنئة للرئيس السيسى: لنواصل العمل لوقف العدوان الإسرائيلى على غزة

علي سعدة

مبروك لمصر

جلال حمام

ليس إلا مصر.. لخروج إسرائيل من مستنقع غزة

صور

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

"هيومن رايتس": الاحتلال ارتكب جريمة حرب بتجويع سكان غزة

الاحتلال يعتقل 34 فلسطينيًا من الضفة بينهم 3 نساء وأسير محرر

فايننشال تايمز: أمان إسرائيل فى عزل نتنياهو وإقامة دولة فلسطينية مستقلة