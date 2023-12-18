قيادات "مستقبل وطن" بالغربية تجوب شوارع طنطا بالخيول احتفالًا بفوز السيسي

نظم حزب مستقبل وطن بمحافظة الغربية، مسيرة حاشدة ضخمة احتفالًا بفوز الرئيس عبد الفتاح السيسي، بفترة رئاسية جديدة، وشهدت المسيرة مشاركة كبيرة من السيارات والقيادات الشعبية، بقيادة النائب محمد عريبي، أمين الحزب بالغربية، في مسيرة بالسيارات تعد الأطول والأكبر في المحافظة، حيث تمتد على طول شارع البحر، وشاركت فيها عدد كبير من الأفراد المؤيدين للحزب والمحتفلين بفوز الرئيس.

تم انطلاق المسيرة من شارع الاستاد وتوجهت عبر شوارع المدينة، حيث قامت السيارات بتزيينها بالأعلام المصرية وصور الرئيس السيسي، وشعارات حزب مستقبل وطن، شارك في المسيرة العشرات من السيارات المزينة بشكل جذاب وملفت للأنظار، معبرة عن دعمها للوطن وقيادته.

كما شارك في المسيرة بعض النواب والقيادات الشعبية التابعة لحزب مستقبل وطن، حيث تجمعوا على ظهور الخيول، وقدموا عروضًا مميزة بالطبل البلدي، ما أضفى جوًا من المرح والحماس على المسيرة.

وقامت السيارات المشاركة بعرض استعراضي مثير، حيث قام السائقون بتزيين سياراتهم بألوان علم مصر وألوان وشعارات الحزب وانتشرت صور الرئيس المنتخب عبد الفتاح السيسي في كل مكان، وعبر الجميع عن فرحتهم وسعادتهم وقد لاقت المسيرة استحسانًا وتفاعلًا كبيرًا من المارة والمواطنين الذين هتفوا باسم مصر والرئيس السيسي.

وسبق أن، أعلن المستشار حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، خلال مؤتمر صحفي، فوز المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي برئاسة جمهورية مصر العربية لولاية ثالثة حتى 2030، بإجمالي عدد أصوات بلغ 39 مليونا و702 ألف و451 صوتًا من إجمالي الأصوات الصحيحة بنسبة 89.6%.

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