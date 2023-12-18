الإثنين 18 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

قيادات "مستقبل وطن" بالغربية تجوب شوارع طنطا بالخيول احتفالًا بفوز السيسي

مسيرة
مسيرة

نظم حزب مستقبل وطن بمحافظة الغربية، مسيرة حاشدة ضخمة احتفالًا بفوز الرئيس عبد الفتاح السيسي، بفترة رئاسية جديدة، وشهدت المسيرة مشاركة كبيرة من السيارات والقيادات الشعبية، بقيادة النائب محمد عريبي، أمين الحزب بالغربية، في مسيرة بالسيارات تعد الأطول والأكبر في المحافظة، حيث تمتد على طول شارع البحر، وشاركت فيها عدد كبير من الأفراد المؤيدين للحزب والمحتفلين بفوز الرئيس.

تم انطلاق المسيرة من شارع الاستاد وتوجهت عبر شوارع المدينة، حيث قامت السيارات بتزيينها بالأعلام المصرية وصور الرئيس السيسي، وشعارات حزب مستقبل وطن، شارك في المسيرة العشرات من السيارات المزينة بشكل جذاب وملفت للأنظار، معبرة عن دعمها للوطن وقيادته.

كما شارك في المسيرة بعض النواب والقيادات الشعبية التابعة لحزب مستقبل وطن، حيث تجمعوا على ظهور الخيول، وقدموا عروضًا مميزة بالطبل البلدي، ما أضفى جوًا من المرح والحماس على المسيرة.

وقامت السيارات المشاركة بعرض استعراضي مثير، حيث قام السائقون بتزيين سياراتهم بألوان علم مصر وألوان وشعارات الحزب وانتشرت صور الرئيس المنتخب عبد الفتاح السيسي في كل مكان، وعبر الجميع عن فرحتهم وسعادتهم وقد لاقت المسيرة استحسانًا وتفاعلًا كبيرًا من المارة والمواطنين الذين هتفوا باسم مصر والرئيس السيسي.

وسبق أن، أعلن المستشار حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، خلال مؤتمر صحفي، فوز المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي برئاسة جمهورية مصر العربية لولاية ثالثة حتى 2030، بإجمالي عدد أصوات بلغ 39 مليونا و702 ألف و451 صوتًا من إجمالي الأصوات الصحيحة بنسبة 89.6%.

def8190a-4357-4022-829c-694bb495f17c
def8190a-4357-4022-829c-694bb495f17c
a42a0a0b-ea47-42b6-ac27-e1de676be4b1
a42a0a0b-ea47-42b6-ac27-e1de676be4b1
حزب مستقبل وطن بمحافظة الغربية فوز الرئيس عبد الفتاح السيسي فترة رئاسية جديدة مشاركة كبيرة من السيارات والقيادات الشعبية الأفراد المؤيدين للحزب والمحتفلين بفوز الرئيس صور الرئيس السيسي وشعارات حزب مستقبل وطن

مواد متعلقة

حماة الوطن في الغربية ينظم مسيرة حاشدة للاحتفال بفوز السيسي

محافظ الغربية: لا مكان للعشوائيات ولا المناطق غير المخططة في الجمهورية الجديدة

العمل يجرى على قدم وساق.. مشروعات مبادرة حياة كريمة تغيّر وجه قرى الغربية

كفر الزيات: رفع 215 طن قمامة وغرس 145 شجرة مثمرة وزينة

شقيقة نيرة أشرف "تعود برواية جديدة".. وأقاربها: غاوية شهرة وترند

"حياة كريمة" تواصل تحقيق التنمية المستدامة فى قرى الريف المصرى

ضبط 17 تاجرًا للسجائر فى الغربية يبيعون بأسعار مرتفعة

محافظ الغربية يتابع استمرار أعمال رصف وتطوير منشية عبدالمنعم رياض والتقوى بالمحلة

الأكثر قراءة

تشكيل الأهلى.. مفاجأة فى وسط الملعب وكهربا يقود الهجوم أمام فلومينينسى

بعد إعلان الفوز.. الرئيس السيسى يلتقى أحد المواطنين خلال جولته بشوارع القاهرة (فيديو)

صحف الكويت تبرز عزاء الرئيس السيسى فى وفاة الأمير نواف الصباح

كل ما تريد معرفته عن سرطانات الخلايا الليمفاوية

عاجل.. جوارديولا يتغزل فى الأهلى: من أقوى الفرق العربية.. والجميع فى مصر أهلاوى

عبدالفتاح السيسى رئيسًا لمصر لمدة 6 سنوات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي سعدة

مبروك لمصر

جلال حمام

ليس إلا مصر.. لخروج إسرائيل من مستنقع غزة

حسين دعسة

رئيس وزراء الأردن د. الخصاونة: الملك عبدالله يحشد التأييد الدولى لوقف العدوان على غزة

وائل لطفي

القبض على جمر العروبة

ماجد حبته

اختطاف قنصل بريطانى!

محمود خليل

يا متخلف!

أحمد بهاء الدين شعبان

7 أكتوبر 2023.. جردة أولية لحسابات المكسب والخسارة «1»

مؤمن المحمدي

الفرنساويين جم مصر 1798 مشيوا 1801 بس تفتكر مشيوا؟

صور

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

"هيومن رايتس": الاحتلال ارتكب جريمة حرب بتجويع سكان غزة

الاحتلال يعتقل 34 فلسطينيًا من الضفة بينهم 3 نساء وأسير محرر

فايننشال تايمز: أمان إسرائيل فى عزل نتنياهو وإقامة دولة فلسطينية مستقلة