"بالأعلام والأغاني الوطنية".. مواطنو شمال سيناء يحتفلون بفوز الرئيس السيسي بالانتخابات

شهدت شوارع محافظة شمال سيناء احتفال عدد كبير من المواطنين، حاملين الأعلام المصرية للتعبير عن فرحتهم بفوز الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية 2024.

الانتخابات الرئاسية

كان رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات المستشار حازم بدوي، أعلن أن عدد الناخبين المقيدين ببيانات الناخبين هو 67 مليونًا و32 ألفًا و438 ناخبًا، عدد من أدلوا بصوتهم 44 مليونًا و777 ألفًا و668 ناخبًا، بنسبة 66.8%، عدد الأصوات الصحيحة 44 مليونًا و288 ألفًا و361 صوتًا بنسبة 98.9%، وعدد الأصوات الباطلة 489.307، بنسبة 1.1%.