"إذاعات التعاون الإسلامي" يهنئ الرئيس السيسي بولاية جديدة

تقدّم اتحاد إذاعات وتليفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي، برئاسة د.عمرو الليثي، بخالص التهاني القلبية للرئيس السيسي بمناسبة فوزه في انتخابات رئاسة الجمهورية.

وتقدم الليثي في برقية تهنئة بعثها للرئيس السيسي وبالنيابة عنه وعن منسوبي اتحاد اذاعات وتلفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي وأعضاءه من سبعة وخمسين دولة عربية وإسلامية بخالص التهاني والتبريكات بمناسبة فوز الرئيس المستحق بولاية رئاسية جديدة مع خالص التمنيات القلبية بمزيد من الازدهار والتقدم لمصر تحت القيادة الرشيدة للرئيس السيسي.

وأعلن المستشار حازم بدوي، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، فوز المرشح عبدالفتاح السيسي، بولاية رئاسية جديدة بعد حصوله على 39 مليونا و702 ألف و451 صوتًا بنسبة 89.6% في انتخابات الرئاسة 2024.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي في مدينة نصر بقاعة المؤتمرات، الاثنين، أن المرشح حازم عمر حصل على مليون و986 ألفا و352 صوتًا، بنسبة 4.5%.

ولفت إلى أن المرشح فريد زهران حصل على مليون و776 و952 صوتًا، بنسبة 4%، قائلًا إن المرشح عبدالسند يمامة حصل على 822 ألفا و606 أصوات بنسبة 1.9%.