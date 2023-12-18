حزب النور يُهنئ الرئيس السيسى بالفوز بولاية رئاسية جديدة

هنأ حزب النور في بيان رسمي منذ قليل، الشعب المصري بفوز الرئيس عبدالفتاح السيسي بفترة رئاسية بعد إعلان الهيئة الوطنية الانتخابات نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024.

وأكد الحزب في بيانه، نسأل الله سبحانه أن يجعلها سنوات مباركات مليئة بالخير علي البلاد ونهنئ سعادة الرئيس عبدالفتاح السيسي علي ثقة الشعب المصري داعين الله له بالتوفيق والسداد لما فيه مصلحة البلاد.

وتابع: “ندرك قدرته بإذن الله على إدارة الأزمات التي تواجه البلاد وأخطرها محاولات إضعاف الدولة اقتصاديا وسياسيا ومجتمعيا والمخاطر التي تحيط بها من كل جانب علي الحدود الشرقية والغربية والجنوبية”.

واختتم: “نسأل الله أن يوّفق الرئيس في الحفاظ على هوية البلاد واستقرارها ورعاية مصالح البلاد والعباد وأن يرزقه البطانة الصالحة”.