الرئيس السيسى: الحرب الدائرة على حدودنا الشرقية تمثل تهديدًا للأمن المصرى القومى

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي: إن هذا الظرف الدقيق الذي تواجه فيه الدولة حزمة من التحديات على كافة المستويات، يأتي في مقدمتها الحرب الدائرة على حدودنا الشرقية، والتي تستدعي استنفار كل جهودنا للحيلولة دون استمرارها بكل ما تهدده من تمثيل للأمن المصري القومي بشكل خاص، والقضية الفلسطينية بشكل عام.

وأضاف الرئيس السيسي: إن اصطفاف المصريين كان تصويتا للعالم كله من أجل التعبير عن رفضهم هذه الحرب غير الإنسانية، وليس لمجرد اختيار رئيسهم في فترة رئاسية من خلال مشهد حضاري راقٍ.