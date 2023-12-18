الإثنين 18 ديسمبر 2023
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مصر

مدير المنظمة العربية للتنمية الإدارية يؤكد أهمية التغطية الصحية الشاملة

الدكتور ناصر الهتلان
الدكتور ناصر الهتلان القحطاني

أكد الدكتور ناصر الهتلان القحطاني المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الإدارية أهمية التغطية الصحية الشاملة التي يمكن لها أن تضمن للجميع الحصول على الخدمة والرعاية الصحية المرضية والمقدمة بكل كفاءة وفاعلية.

جاء ذلك في كلمة القحطاني التي ألقاها اليوم الاثنين في افتتاح المؤتمر العربي الثاني والعشرين، الذي تنظمه المنظمة العربية للتنمية الإدارية بعنوان "الأساليب الحديثة في إدارة المستشفيات: التأمين الصحي والتغطية الصحية الشاملة الفرص والتحديات"، والذي يعقد بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية - المكتب الإقليمي لشرق المتوسط، والأمانة العامة لجامعة الدول العربية، و"إمبريال كولدج" لندن.

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وقال مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية "إن القطاع الصحي في معظم دول العالم، يظل يشكل أكبر وأصعب التحديات التي تواجهها الحكومات، ليس لأنه يستهلك الجزء الأكبر من موازناتها، وليس لأنه القطاع الذي يلامس حياة كل إنسان، ليس كل هذا فحسب، بل لأنه القطاع الأصعب إدارة والأكثر تحديًا وتعقيدًا، القطاع الذي يتطلب الكثير من الموارد المالية والبشرية ومن آليات التطوير والتحسين في ظل المتغيرات والتحولات التقنية الحديثة".

التغطية الصحية الشاملة

وأضاف "لذلك يجتهد الجميع في البحث عن أفضل الطرق والسياسات التي يمكن من خلالها تطوير وتحسين هذا القطاع، بما في ذلك التوجه نحو التغطية الصحية الشاملة التي يمكن لها أن تضمن للجميع الحصول على الخدمة والرعاية الصحية المرضية والمقدمة بكل كفاءة وفاعلية الخدمة التي تضمن للجميع الحصول على ما يلزمهم من الخدمات الصحية دون التعرض لضائقة مالية نتيجة سداد تكلفة الحصول عليها".

وتابع قائلا "إنه من هنا تأتي أهمية عقد هذا المؤتمر، الذي نأمل في أن يوفر منصة عربية يتم من خلالها تسليط الضوء على دور وفرص وتحديات أنظمة تأمين التغطية الصحية الشاملة، ودراسة أفضل التجارب العربية في التأمين الصحي للاستفادة منها في تعزيز دور النظم الصحية العربية". 

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وأشار إلى أن اللجنة العلمية للمؤتمر حرصت على استقطاب مجموعة من الخبراء المتميزين من كافة الدول العربية الشقيقة لتغطية محاور المؤتمر، وقد أسفرت جهودها عن وضع برنامج علمي متميز يتضمن طرح ومناقشة 17 ورقة عمل خلال 5 جلسات وورشة عمل، سيتم عقدها على مدار يومين؛ لتغطية كافة محاور المؤتمر، وذلك من خلال 27 خبيرًا ورئيس جلسة.

ووصف القحطاني البرنامج العلمي للمؤتمر بأنه يمثل إنجازًا رائعًا للجنة العلمية، معربًا عن شكره وتقديره للجنة.

وزراء الصحة العرب

وقال "إنه يشارك في أعمال هذا المؤتمر نخبة متميزة من وزراء الصحة العرب والذين يشهدون فعاليات الجلسة الافتتاحية الآن، وما يزيد عن 200 مشارك من 16 دولة عربية يمثلون القطاع الصحي في القطاعين الحكومي والخاص وهى (الإمارات، الأردن، البحرين، السعودية، سوريا، السودان، العراق، سلطنة عُمان، قطر، الكويت، ليبيا، لبنان، مصر، اليمن، المغرب، فلسطين، هذا بالإضافة إلى مشاركين من جمهورية الصين الشعبية".

ووجه مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية الشكر والتقدير إلى وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار على رعايته لهذا المؤتمر، وكذلك للخبراء والمتحدثين ورؤساء الجلسات ولفريق العمل من المنظمة والرعاة.

وأعرب عن أمله أن يكون هذا المؤتمر فرصة لمناقشة أبرز القضايا والتحديات المتعلقة بموضوعه ومحاوره من خلال مشاركة الخبراء وصناع القرار، وغيرهم من أصحاب المصلحة المعنيين بموضوعات التأمين الصحي والتغطية الصحية الشاملة. 

واختتم القحطاني كلمته قائلا "نأمل أن يكون هناك مشاركة وتفاعل أثناء جلسات المؤتمر، بما يسهم في تحقيق أهدافه وبما يسهم في وضع التوصيات المناسبة لصناع القرار في القطاع الصحي العربي".

المنظمة العربية للتنمية الإدارية الرعاية الصحية الأساليب الحديثة في إدارة المستشفيات التأمين الصحي التغطية الصحية الشاملة

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