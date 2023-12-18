الفصائل الفلسطينية تعلن السيطرة على مسيرة إسرائيلية شرق خان يونس

أعلنت الفصائل الفلسطينية السيطرة على مسيرة إسرائيلية شرق خان يونس جنوب قطاع غزة، وفقًا لفضائية القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

وأعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، الثلاثاء الماضي، عن استهداف عناصرها ناقلة جند تابعة لقوات الاحتلال الإسرائيلي، وأجهزوا على 3 من طاقمها في قطاع غزة.

وأضافت القسام، في بيان لها اليوم، أن عناصرها استهدفت 7 آليات عسكرية بالقذائف والعبوات المضادة للدروع في حي الشجاعية، منها دبابة "الملك- القائد" وناقلة جند يعتليها 3 جنود والإجهاز على طاقمها.

وأشارت القسام إلى أن عناصرها خاضوا اشتباكات ضارية مع قوات الاحتلال الراجلة في عدة مناطق بحي الشجاعية من مسافة صفر، أكدوا خلالها مقتل 11 جنديا بشكل مباشر، والاستيلاء على عتاد بعض الجنود القتلى ومتعلقاتهم، وإيقاع غيرهم بين قتيل وجريح.