الإثنين 18 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

سحب وتقديم ملفات المتقدمين لشغل وظيفة معاون نيابة إدارية.. اليوم

النيابة الادارية
النيابة الادارية

تبدأ النيابة الإدارية، اليوم، إجراءات سحب وتقديم ملفات المتقدمين لشغل وظيفة معاون نيابة إدارية، من خريجي كلية الحقوق بجامعة "عين شمس" دفعة 2023، ممن أتموا عملية التسجيل الإلكتروني للبيانات.

سحب وتقديم ملفات المتقدمين لشغل وظيفة معاون نيابة إدارية.. اليوم

وجرى تخصيص اليوم الإثنين 18 ديسمبر 2023، للخرجين الذكور، والثلاثاء 19 ديسمبر 2023 للخريجات الإناث، لـ سحب وتقديم ملفات المتقدمين لشغل وظيفة معاون نيابة إدارية، وفقا للضوابط والمواعيد المحددة لكل جامعة، والتي سبق وأعلنتها الأمانة العامة للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية.

وأوضحت أن سحب وتقديم ملفات المتقدمين لشغل وظيفة معاون نيابة إدارية، سيكون بمقر رئاسة الهيئة، الكائن في مدينة السادس من أكتوبر، اعتبارا من الساعة 9 صباحا وحتى 2.30 عصرا.

 

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إجراءات سحب وتقديم ملفات المتقدمين لشغل وظيفة معاون نيابة إدارية

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