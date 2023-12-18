"صحة غزة": أكثر من 100 شهيد فى جباليا و20 مصابًا

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن وجود أكثر من ١٠٠ شهيد و١٠٠ آخرين تحت الأنقاض و٢٠ مصابًا في جباليا شمال قطاع غزة، وفقًا لفضائية القاهرة الإخبارية.

وشنت طائرات الاحتلال غارات عنيفة على المناطق الشمالية لمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، بينما استهدف قصف مدفعي كثيف كل مناطق المدينة، ما أسفر عن استشهاد وإصابة عشرات المواطنين.

وكان قد استشهد أكثر من 30 مواطنًا وأصيب العشرات، مساء الأحد، في مجزرة جديدة ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في جباليا البلد شمال قطاع غزة، حيث تم استهداف مربع سكني يعود لعائلتي البرش وعلوان.