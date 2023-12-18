عاجل.. مواجهات بين الفلسطينيين والاحتلال فى بدرس ومداهمات فى عين يبرود

اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة، في قرية بدرس، بالتزامن مع مداهمات في قرية عين يبرود غرب وشمال شرق رام الله.

وأفادت مصادر لوكالة وفا الفلسطينية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت قرية بدرس، ما أدى إلى اندلاع مواجهات أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص الحي، وقنابل الغاز السام المسيل للدموع، وقنابل الصوت صوب الشبان، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

كما اقتحمت قوات الاحتلال قرية عين يبرود، شمال شرق رام الله، ونفذت عمليات دهم وتفتيش واسعة.