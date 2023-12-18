الإثنين 18 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

عاجل.. مواجهات بين الفلسطينيين والاحتلال فى بدرس ومداهمات فى عين يبرود

قوات الاحتلال الإسرائيلي
قوات الاحتلال الإسرائيلي

اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة، في قرية بدرس، بالتزامن مع مداهمات في قرية عين يبرود غرب وشمال شرق رام الله.

 

وأفادت مصادر لوكالة وفا الفلسطينية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت قرية بدرس، ما أدى إلى اندلاع مواجهات أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص الحي، وقنابل الغاز السام المسيل للدموع، وقنابل الصوت صوب الشبان، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

 

كما اقتحمت قوات الاحتلال قرية عين يبرود، شمال شرق رام الله، ونفذت عمليات دهم وتفتيش واسعة.

الأكثر قراءة

عاجل.. القاهرة الإخبارية: الاحتلال يرتكب مجازر متتالية شمال غزة ولا توجد مستشفيات (فيديو)

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم الإثنين 18 ديسمبر 2023

عاجل.. مواجهات بين الفلسطينيين والاحتلال فى بدرس ومداهمات فى عين يبرود

عاجل.. القاهرة الإخبارية: اشتعال النيران فى بناية بمحيط مستشفى الشفاء بغزة جراء قصف الاحتلال

عاجل.. «البنتاجون» ينشئ قوة بحرية لحماية البحر الأحمر من هجمات الحوثيين

زيادة الحد الأدنى للمعاشات.. رئيس هيئة التأمين الاجتماعى يوضح التفاصيل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

رئيس وزراء الأردن د. الخصاونة: الملك عبدالله يحشد التأييد الدولى لوقف العدوان على غزة

وائل لطفي

القبض على جمر العروبة

ماجد حبته

اختطاف قنصل بريطانى!

محمود خليل

يا متخلف!

أحمد بهاء الدين شعبان

7 أكتوبر 2023.. جردة أولية لحسابات المكسب والخسارة «1»

مؤمن المحمدي

الفرنساويين جم مصر 1798 مشيوا 1801 بس تفتكر مشيوا؟

د.كريمة الحفناوى

تضامنًا مع الشعب الفلسطينى وانتصارًا لمقاومته العظيمة

لواء.حمدى البطران

حتمية التغيير

صور

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

مواجهة البحر الأحمر.. هل تتحرك الولايات المتحدة وإسرائيل ضد الحوثيين؟

36 شهيدًا فى قصف إسرائيلى على جباليا ومخيم دير البلح

4 شهداء فى عدوان الاحتلال الإسرائيلى المتواصل على مخيم نور شمس