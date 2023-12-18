الإثنين 18 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

12 قتيلا على الأقل فى هجوم مسلح خلال احتفال فى المكسيك

المكسيك
المكسيك

قُتل 12 شخصا على الأقل في هجوم مسلّح، خلال احتفال في مدينة سالفاتييرا في ولاية غواناخواتو، في وسط المكسيك كان يشارك فيه مئات الشبان، على ما أفادت السلطات المحلية.

وأعلنت النيابة العامة في غواناخواتو، وهي من الولايات المكسيكية التي تشهد أعمال عنف كثيرة بسبب وجود عصابات إجرامية، "حتى الآن، هناك 12 قتيلا".

وأشارت السلطات أيضا إلى نقل عشرات الجرحى إلى المستشفيات للعلاج.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن الهجوم حصل في مزرعة سان خوسيه ديل كارمن التي يتم استئجارها لإقامة حفلات.

وضربت قوات الأمن طوقا في الموقع الذي أحرقت فيه سيارات، بحسب مراسلة وكالة فرانس برس.

وقال شخص كان حاضرا الحفل طالبا عدم كشف هويته إن ستة مهاجمين بحوزتهم أسلحة نارية وصولوا إلى المكان وراحوا يتنقلون بين الشبان الذين كانوا يشاركون في الحفل.

وتابع: "أدركنا انهم غير مدعوين. وعندما سألنا من يكونون راحوا يطلقون النار"، موضحا أن الحفل كان يجمع أصدقاء.

وعلى فيسبوك كتب العضو في مؤسسة تييرا نيغرا التي تدعم مشاريع اجتماعية في مدينة سالفاتييرا، أن الضحايا "كلهم شبان نعرفهم، اشخاص طيبون. ما يحصل في سالفاتييرا مرعب".

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