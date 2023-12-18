الإثنين 18 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

وقفة تضامنية مع غزة للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين فى بيروت

وقفة تضامنية مع غزة
وقفة تضامنية مع غزة للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في بيروت

نظمت "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين"، أمس الأحد، وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني أمام مبنى الأمم المتحدة "الإسكوا" وسط بيروت.

وتأتي هذه الوقفة التضامنية دعمًا لصمود الشعب والمقاومة في قطاع غزة، وتأكيدًا على وحدة الدم والمصير الفلسطيني، وبمناسبة الذكرى الـ56 لانطلاق "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين".

وقال عبد الله الدنان، نائب مسؤول الجبهة الشعبية في لبنان، وفقًا لوكالة "سبوتنيك": "هذه الوقفة التضامنية طبيعية مع أهلنا في غزة تأتي في سياق جزء كبير من الوقفات والتظاهرات والمسيرات والدعم المعنوي لأهلنا ومقاومينا في قطاع غزة، الذين يواجهون هذا الجيش النازي، جيش الاحتلال الذي لن يحقق أهدافه لا على أرض غزة ولا على أرض فلسطين".

وأوضح أن "حكومة الاحتلال الفاشل التي بدأت بالهجوم منذ 8 أكتوبر، لم يكن في ذهنها إلا فقط الانتقام من الشعب الفلسطيني، وهي لم تحقق أي هدف من الأهداف التي أعلنت عنها سواء تهجير الشعب الفلسطيني من قطاع غزة أو تصفية المقاومة أو استعادة الأسرى، لم تحقق أي هدف من أهدافها سوى أنها استطاعت أن تقتل المدنيين وتقتل الأطفال والنساء وتدمر المستشفيات والمدارس والمساجد تنتقم فقط، ونتنياهو يحاول إطالة هذه المعركة لإطالة عمره السياسي لأنه بعد نهاية هذه المعركة سنسمع الفضائح التي ارتكبها جيش العدو وبعدها سيكون مصيره إما السجن وإما إلى مزبلة التاريخ".

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