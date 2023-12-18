عاجل.. أوكرانيا تعلن العثور على جهاز تنصت فى مقر لرئاسة الأركان

أعلنت الاستخبارات الأوكرانية أنها عثرت على جهاز تنصّت في مقر لرئيس الأركان فاليري زالوجني، موضحة أن الجهاز لم يكن "في وضعية تشغيل".

وأوضحت الاستخبارات الأوكرانية في منشور على منصة إكس أن "الجهاز لم يعثر عليه في مكتب فاليري زالوجني، إنما في مقر يمكن أن يستخدمه مستقبلا".

وأعلنت فتح تحقيق في "استخدام غير مشروع لوسائل تقنية خاصة لتلقي معلومات"، من دون كشف أي تفاصيل حول مصدر هذا الجهاز.

وأوضحت الاستخبارات أن "الجهاز الذي عُثر عليه لم يكن في وضعية تشغيلية، ولم يتم العثور على أي جهاز لتخزين البيانات أو للإرسال الصوتي عن بعد"، معلنة أن الجهاز "سيتم إرساله لتفحّصه".

بصفته قائد القوات المسلّحة الأوكرانية، زالوجني هو من يقرر سير المعارك على الجبهة، بإمرة الرئيس فولوديمير زيلينسكي.

في الأشهر الأخيرة أفادت وسائل إعلام أوكرانية وأجنبية بتصاعد التوترات بين زيلينسكي وزالوجني على خلفية فشل الهجوم المضاد الذي شنّته القوات الأوكرانية في الصيف وتراجع الدعم الغربي.

وتشنّ القوات الروسية عمليات قصف يومية لمناطق أوكرانية مختلفة منذ بدء العمليات العسكرية في فبراير 2022.