الإثنين 18 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

البنك الأفريقى للتنمية يقر قرضا بـ 17.4 مليون دولار لساوتومى وبرينسيب

البنك الأفريقي للتنمية
البنك الأفريقي للتنمية

وافق البنك الأفريقي للتنمية على منح بقيمة 17.4 مليون دولار لحكومة "ساو تومي وبرينسيب"-الواقعة في وسط إفريقيا- لدعم الميزانية وتعزيز تقديم الخدمات العامة في إطار الاستجابة الاقتصادية لدعم إصلاحات المالية العامة وقطاع الطاقة.

وذكر البنك الأفريقي للتنمية -في بيان الأحد- أن حكومة البلاد ستتلقى 10.7 مليون دولار في إطار برنامج الاستدامة المالية والمرونة الاقتصادية، الذي تمت الموافقة عليه، كما تمت الموافقة على منحة تكميلية منفصلة بقيمة6.7 مليون دولار لتعزيز تنفيذ الميزانية وتقديم الخدمات العامة في إطار مشروع الدعم المؤسسي لإدارة الجمارك وإدارة الإنفاق العام.

وقال بيترو تويجو، مدير البنك في ساو تومي وبرينسيب:"بعد دعم الاستجابة لجائحة كوفيد من خلال عملية تاريخية لدعم الميزانية في عام 2020، تهدف هذه العملية إلى تحقيق استقرار الاقتصاد وبشكل حاسم لبدء مجموعة من الإصلاحات في ساو تومي وبرينسيب لتحقيق السيادة في مجال الطاقة".

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