الإثنين 18 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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عاجل.. القاهرة الإخبارية: الاحتلال يستهدف قسم الولادة بمستشفى ناصر بقذيفة واستشهاد سيدة

الاحتلال يستهدف قسم
الاحتلال يستهدف قسم الولادة بمستشفى ناصر

أكد بشير جبر، مراسل القاهرة الإخبارية من رفح الفلسطينية، أنه منذ أقل من ساعتين قصفت الطائرات الحربية والمدفعية الإسرائيلية عددًا من المنازل في منطقة جباليا مما أسفر عن سقوط 90 شهيدًا وجريحًا.

 

وأضاف، خلال تصريحاته لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن الغارات لم تتوقف على الشمال بل امتدت لمنطقة غزة القديمة وأسقطت عددًا من الشهداء والجرحى، كما استهدفت عددًا من المنازل في قطاع غزة ودمرتها فوق رؤوس ساكينها ونقل الجرحى والشهداء لمستشفى الأقصى.

 

تساقط القذائف الإسرائيلية في حي الشجاعية والزيتون

وأكد أن المدفعية الإسرائيلية أطلقت قذائفها على المناطق الشرقية وتساقطت القذائف في عدة أحياء منها حي الشجاعية والزيتون بالإضافة للمناطق الشرقية جنوب قطاع غزة.

 

وتابع، أن قوات الاحتلال استهدفت مجمع ناصر الطبي والقذيفة المدفعية التي سقطت بشكل مباشر أصابت قسم الولادة وأسفرت عن استشهاد سيدة وإصابة 3 آخرين.

القاهرة الإخبارية مجمع ناصر الطبي قسم الولادة استشهاد سيدة القذائف الإسرائيلية

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