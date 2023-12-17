الإثنين 18 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

"وجدوه غريقًا".. كشف ملابسات اختفاء معاق ذهنيًا في أبنوب

غريق
غريق

كشفت الأجهزة المختصة ملابسات ما تم تداوله على إحدى الصفحات على موقع "فيسبوك" بشأن تغيب أحد الأشخاص بأسيوط.

بالفحص تبين ورود بلاغ للأجهزة الأمنية بأسيوط بتغيب المذكور (مقيم بدائرة قسم شرطة أبنوب) بتاريخ (6) الجارى وبتاريخ (14) الجارى ورود بلاغ بالعثور على جثة المتغيب بحوض مياه بإحدى القرى بدائرة المركز.

وبالفحص تبين عدم وجود ثمة إصابات ظاهرية وسبب الوفاة (إسفكسيا الغرق) وبسؤال والده أفاد بمعاناة نجله من "إعاقة ذهنية" ورجح غرقه أثناء إستحمامه بحوض المياه المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

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