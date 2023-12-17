الصحة العالمية: نشعر بالفزع جراء العدوان الاسرائيلى على مستشفى كمال عدوان

أعربت منظمة الصحة العالمية عن فزعها بعد الغارة الإسرائيلية القاتلة على مستشفى كمال عدوان في غزة، التي وقعت اليومين الماضيين.

وقال رئيس منظمة الصحة العالمية تيدروس جيبريسوس: "تشعر منظمة الصحة العالمية بالفزع من التدمير الفعلي الذي لحق بمستشفى كمال عدوان في شمال غزة خلال الأيام القليلة الماضية، مما جعله خارج الخدمة وأدى إلى وفاة ما لا يقل عن 8 مرضى".

وأضاف: "بحسب ما ورد تم احتجاز العديد من العاملين الصحيين، وتسعى منظمة الصحة العالمية وشركاؤها بشكل عاجل للحصول على معلومات حول وضعهم".

وتابع: "علمنا أن العديد من المرضى اضطروا إلى الإخلاء الذاتي مما يعرض صحتهم وسلامتهم لخطر كبير، مع عدم تمكن سيارات الإسعاف من الوصول إلى المنشأة. ومن بين المرضى المتوفين، توفي العديد منهم بسبب نقص الرعاية الصحية الكافية، بما في ذلك طفل يبلغ من العمر 9 سنوات"، معربا عن قلقه على سلامة النازحين داخليًا الذين يحتمون في مبنى المستشفى".

وقال جيبريسوس: "لقد كان النظام الصحي في غزة في حالة انهيار بالفعل، كما أن خسارة مستشفى آخر يعمل بشكل محدود يشكل ضربة قاسية"، مضيفًا: "يجب أن تتوقف الهجمات على المستشفيات والعاملين في المجال الصحي والمرضى".