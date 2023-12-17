باحث بالشئون الإسرائيلية: نتنياهو كان مثيرًا للسخرية خلال المؤتمر الصحفى أمس

قال أحمد فؤاد أنور، باحث في الشئون الإسرائيلية والفلسطينية، إن بنيامين نتنياهو، في المؤتمر الصحفي أمس كان مثيرًا للسخرية، حتى إن جالانت وزير الدفاع الإسرائيلي شريكه في الحرب انزوى ورفض أن يسهب في الشرح والتوضيح كما فعل نتنياهو وكأنه يستعد للقفز من القارب.

وأضاف، خلال تصريحاته لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن نتنياهو انتقد اتفاق أوسلو، مما أدى إلى أن الكثير من التعليقات التي أتت على حسابه الشخصي بموقع "إكس"، كانت قاسية للغاية خاصة بعد مقتل الأسرى الإسرائيليين بعد رفعهم الراية البيضاء وتحدثهم بالعبرية.

الجانب الإسرائيلي أسقط دعوة نتنياهو حول استسلام حماس

وتابع أن الغريب أن أحد هؤلاء الأسرى احتمى من إطلاق النيران وبعد أن خرج أطلقوا النار عليه من مسافة قريبة رغم أنه لا يمثل أي خطر عليهم لأنه كان عاري الصدر، مشيرًا إلى أن الكارثة الكبرى أن الجانب الإسرائيلي أسقط الدعوة التي أطلقها نتنياهو بنفسه والتي تدعو عناصر حماس للاستسلام فالجميع رأي كيف سيتم التعامل مع من يستسلم.