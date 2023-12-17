نجاة 3 مواطنين من الموت على أحد الطرق بالجيزة

شهد الطريق الصحراوى فى الصف بنطاق محافظة الجيزة، حادث انقلاب سيارة ملاكى، وتسبب الحادث في إصابة 3 أشخاص، وهرعت سيارات الإسعاف بنقلهم على الفور إلى المستشفى لتلقي الإسعافات اللازمة.

وانتقل رجال المرور لمكان الحادث وتم إجراء المعاينات اللازمة، وإزالة أثار الحادث عقب تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بالجيزة، بلاغا يفيد بوقوع حادث تصادم ووجود مصابين أعلى الطريق الصحراوى فى الصف، وتم توجيه سيارات الإسعاف لموقع الحادث بصحبتهم ونش مرورى للعمل على رفع حطام الحادث.

وتبين من خلال الفحص اختلال عجلة القيادة من السائق مما أدى الى انقلاب السيارة أعلى الطريق ونتج إصابة 3 أشخاص ونقلوا جميعهم الى المستشفى.