الإثنين 18 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

نجاة 3 مواطنين من الموت على أحد الطرق بالجيزة

حادث انقلاب سيارة
حادث انقلاب سيارة ملاكى

شهد الطريق الصحراوى فى الصف بنطاق محافظة الجيزة، حادث انقلاب سيارة ملاكى، وتسبب الحادث في إصابة 3 أشخاص، وهرعت سيارات الإسعاف بنقلهم على الفور إلى المستشفى لتلقي الإسعافات اللازمة.

وانتقل رجال المرور لمكان الحادث وتم إجراء المعاينات اللازمة، وإزالة أثار الحادث عقب تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بالجيزة، بلاغا يفيد بوقوع حادث تصادم ووجود مصابين أعلى الطريق الصحراوى فى الصف، وتم توجيه سيارات الإسعاف لموقع الحادث بصحبتهم ونش مرورى للعمل على رفع حطام الحادث.

 وتبين من خلال الفحص اختلال عجلة القيادة من السائق مما أدى الى انقلاب السيارة أعلى الطريق ونتج إصابة 3 أشخاص ونقلوا جميعهم الى المستشفى.

الطريق الصحراوى فى الصف محافظة الجيزة حادث إنقلاب سيارة ملاكي إصابة 3 أشخاص رجال المرور

الأكثر قراءة

زيادة الحد الأدنى للمعاشات.. رئيس هيئة التأمين الاجتماعى يوضح التفاصيل

تأكيدا لـ الدستور.. "الملا" يصدر حركة تنقلات وتكليفات جديدة لرؤساء شركات البترول

القبض على المتهم بتهديد شقيقة نيرة أشرف بالقتل في الهرم (فيديوجراف)

أشرف عبدالغفور فى حوار لم يُنشر من قبل: المتطرفون منعوا خروج مسرحية «ثأر الله» للنور وهددوا بحرق مسرح العتبة

الزراعة: حملات تفتيشية على مفارش البصل والكشف عن مئات الآلاف من الأطنان

هل تزيد المعاشات بداية من يناير 2024؟.. التأمين الاجتماعي يكشف مفاجأة على الهواء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

رئيس وزراء الأردن د. الخصاونة: الملك عبدالله يحشد التأييد الدولى لوقف العدوان على غزة

وائل لطفي

القبض على جمر العروبة

ماجد حبته

اختطاف قنصل بريطانى!

محمود خليل

يا متخلف!

أحمد بهاء الدين شعبان

7 أكتوبر 2023.. جردة أولية لحسابات المكسب والخسارة «1»

مؤمن المحمدي

الفرنساويين جم مصر 1798 مشيوا 1801 بس تفتكر مشيوا؟

د.كريمة الحفناوى

تضامنًا مع الشعب الفلسطينى وانتصارًا لمقاومته العظيمة

لواء.حمدى البطران

حتمية التغيير

صور

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

مواجهة البحر الأحمر.. هل تتحرك الولايات المتحدة وإسرائيل ضد الحوثيين؟

36 شهيدًا فى قصف إسرائيلى على جباليا ومخيم دير البلح

4 شهداء فى عدوان الاحتلال الإسرائيلى المتواصل على مخيم نور شمس