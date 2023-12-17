الإثنين 18 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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وزيرة خارجية فرنسا: يجب تطبيق هدنة ووقف إطلاق نار فورى بغزة

غزة
غزة

قالت وزيرة الخارجية الفرنسية  كاترين كولونا، إن لديهم قلقًا عميقًا بشأن تدهور الوضع الإنساني في غزة، مؤكدة أنه يجب تطبيق هدنة ووقف إطلاق نار لإيصال المساعدات إلى القطاع.

وأضافت، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد خلال زيارتها لتل أبيب، أن الهدنة ضرورية حتى يمكن تحرير كل الرهائن ومن بينهم 3 رهائن فرنسيين، مشيرة إلى أن مليوني فلسطيني في خضم الحرب ويواجهون الأمراض والجوع والقصف.

قتل الكثير من المدنيين مع بدء الحرب البرية

وتابعت أنه منذ أسابيع ومع بدء الحرب البرية وجدوا أن كثيرًا من المدنيين قُتلوا وهم أبرياء، والأمس قُتل فلسطيني في المعهد الفرنسي بغزة، معربة عن تعازيها لعائلته، وعقبت: "هذا الخبر أحزننا وطلبت من إسرائيل أن توضح لماذا ضربت هذا الشخص". 

وزيرة الخارجية الفرنسية تطبيق هدنة وقف إطلاق نار لإيصال المساعدات غزة

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