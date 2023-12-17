الإثنين 18 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

الفنان سامى عبدالحليم عن أشرف عبدالغفور: عنوان الالتزام فى كل شىء

الفنان سامى عبدالحليم
الفنان سامى عبدالحليم

قدمنا سويًا عرضين هما «رقصة سالومى الأخيرة» و«المحاكمة»، وكان مثال الانتظام فى كل شىء، ولا يترك شيئًا للعشوائية أبدًا، وكان أداؤه منذ اليوم الأول وحتى اليوم الأخير بنفس التميز والجودة.

كان أستاذًا حقيقيًا تعلمت منه أشياءً عديدة فى اللغة العربية، التى كان لا يُعلى عليه فيها، وعلى الرغم من أننى خريج كلية دار العلوم، كان فى بعض الأحيان يصحح لى بعض العبارات.

كان إنسانًا منتظمًا فى كل شىء، مثل نسمة الهواء، ويتمتع بخلق كبير، لذا يمكن اعتباره النموذج المثالى للممثل، فضلًا عن جوانبه الإنسانية التى تميزه، فهو رجل لا يذم أحدًا ولا يشكو من أحد.

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