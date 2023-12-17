بعد زيادة الحد الأدنى للمعاشات.. مدحت وهبة: الدولة تستهدف تخفيف العبء عن المواطنين

علق الكاتب الصحفي، مدحت وهبة، على زيادة الحد الأدني للمعاشات، قائلًا إن الدولة تستهدف تخفيف العبء عن المواطنين، موضحًا أن رفع الحدين الأدني والأقصي لأجر الاشتراك التأميني اعتبارًا من يناير 2024

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الأحد، أنه خلال الفترة الماضية كانت هناك توجهات مباشرة من الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة للارتقاء بمستوي معيشة أصحاب المعاشات.

وأشار إلى أنه على مدار الأشهر الماضية اتخذت الحكومة، ممثلة في الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أكثر من قرار تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي برفع المعاشات، موضحًا أنه في شهر أكتوبر الماضي وجه الرئيس بمضاعفة المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات.