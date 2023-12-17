خطوط الاتصالات تعود تدريجيًا داخل قطاع غزة

أكدت شركات الاتصالات في غزة بدء عودة خدمات الاتصالات والإنترنت للعمل بشكل تدريجي في مناطق وسط وجنوب القطاع.

في السياق، قال فلسطينيون إن إسرائيل كثفت قصفها لغزة الليلة الماضية واليوم الأحد، مما أسفر عن مقتل 40 شخصا على الأقل، وذلك بعدما قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن السبيل الوحيد لضمان إطلاق سراح الرهائن هو الضغط العسكري المكثف على حركة حماس.

وجاءت الهجمات الإسرائيلية وسط قتال عنيف على طول القطاع الساحلي، وفقا للسكان والمسلحين، مع انقطاع الاتصالات لليوم الرابع، مما يجعل من الصعب الوصول إلى الجرحى.

وقالت "الهلال الأحمر الفلسطيني"، على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، إن "قطع الاتصالات في غزة هو الأطول منذ بدء التصعيد الإسرائيلي"، مضيفة أن القصف أعاق أيضا عمل الفرق التابعة لها.

وقال مصدر مطلع إن رئيس المخابرات الإسرائيلية أجرى محادثات، يوم الجمعة، مع رئيس وزراء قطر، التي توسطت في وقت سابق لإطلاق سراح رهائن مقابل وقف إطلاق النار لمدة أسبوع وإطلاق سراح محتجزين فلسطينيين.