غدا.. انطلاق أولى حلقات الموسم الجديد من برنامج "أهالينا" على شاشة ON

تنطلق غدا أولى حلقات برنامج "أهالينا" للإعلامية ملك صالح في موسمه الجديد على قناة ON.

تفاصيل الموسم الجديد من برنامج أهالينا



وتدور فكرة البرنامج فى إطار اجتماعي، ويجوب جميع الأحياء والشوارع المصرية، ويعرض تاريخها وقصصا وحكايات من هذه المناطق، بالإضافة إلى تسليط الضوء على حكايات وقصص وبطولات من داخل المناطق الشعبية، يحكيها أبطالها عن قصص نجاحهم وكفاحهم كنماذج إيجابية من "أهالينا" داخل تلك المناطق والأحياء.



برنامج أهالينا مع ملك صالح



ويخاطب برنامج "أهالينا" المواطن البسيط، هذا الذي يمتلك مقهى أو عربة صغيرة وآخر يمتلك محل كبير حقق شهرة واسعة، وبين هذا وذاك قصص نجاح، وألم واجتهاد، تلك النماذج الغائبة عن الشاشة طيلة السنوات الماضية ببساطة حديثها وحكاويها التي تحمل في خلفيتها كثير من الدروس والتجارب الملهمة التي كانت المغامرة والتجريب عنوانًا لأصحابها.

وفي هذه الحوارات يشعر المواطنون بوجود كاميرا وشاشة تخاطبهم، ويقدم البرنامج العديد من قصص التحدي والنجاح، بين متحدين الإعاقة وآخرون مما واجهوا صعوبات عديدة حتى يضعون اللبنة الأولى في مشروعهم، قصص تبدأ من فكرة بسيطة.

وكان الموسم الماضي من برنامج أهالينا قد حقق نجاحا كبيرا على شاشة قناة ON وتواصل الإعلامية ملك صالح تقديم حلقات جديدة من البرنامج خلال الأيام القليلة القادمة على أن ينتهي الموسم الجديد من البرنامج في شهر فبراير المقبل.

وبرنامج «أهالينا» من تقديم وإعداد الإعلامية ملك صالح، وإخراج محمد أبوالعلا.

وقدمت الإعلامية ملك صالح فى وقت سابق برنامج «مع سبق الإصرار» على شاشة قناة «الحياة».

وبرنامج "مع سبق الإصرار" تناول أبرز القضايا التي تهم الرأي العام، ويضع سيناريو كاملا للقضية، بالتعاون مع إدارة الإعلام والعلاقات العامة بوزارة الداخلية.