الأحد 17 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

تعافَ من الصدمات العاطفية بهذه الطرق

الصدمات العاطفية
الصدمات العاطفية

يصاب الكثير من الأشخاص بحالة من التوتر أو الاكتئاب، وذلك بعد التعرض لـ الصدمات العاطفية، التي تعد من أكثر الأمراض خطورة على الصحة النفسية.

وتؤدي الصدمات العاطفية إلى تأثيرات خطيرة وطويلة المدى على الصحة النفسية، ويمكن أن تجعلك الصدمة تشعر بأنك عالق، ومثقل بالشلل بسبب العواطف، وغير متأكد من كيفية المضي قدمًا في حياتك.

ووفقًا لموقع charliehealth، نرصد لكم في هذا التقرير أبرز المعلومات المفيدة لصحتك النفسية وطرق التعافي من الصدمات العاطفية، إليكم الخطوات في السطور التالية على النحو التالي:

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من ضمنها الصدمات العاطفية.. أسباب ظهور خصل شعر بيضاء عند السيدات

لتتخطى الأزمة

لتتخطى الأزمة.. كيفية التعافي من الصدمات العاطفية إليكم الخطوات 

1 - اعترف بالصدمة

نظرًا لأن الصدمات العاطفية مؤلمة جدًا، فقد يميل البعض إلى إخفائها أو تجاهل المشاعر - سواء حدثت الإساءة العاطفية في مرحلة الطفولة أو حدثت مؤخرًا، ومع ذلك، فإن الخطوة الأولى نحو الشفاء هي الاعتراف بالصدمة العاطفية والتحقق من صحة مشاعرك، إن قمع الصدمة أو التظاهر بأنها لم تحدث أبدًا لن يفيدك كثيرًا.

2 - اطلب الدعم الاجتماعي 

يلعب الدعم الاجتماعي دورًا حيويًا في عملية الشفاء للأفراد الذين يتعافون من الصدمات العاطفية. يمكن لشبكة قوية من الأحباء والأصدقاء الداعمين أن توفر لك بيئة رعاية تساعدك على إعادة بناء الثقة في الآخرين مع الحصول على الدعم العاطفي، ويتيح لك الدعم الاجتماعي الشعور بالأمان والراحة أثناء مسيرتك في الحياة بعد الصدمة العاطفية.

3 - ممارسة الرياضة

 يعد النشاط البدني المنتظم أمرًا بالغ الأهمية للصحة البدنية والعقلية الجيدة، وممارسة الرياضة يمكن أن تخفف من التوتر، وتعزز مزاجك وصحتك النفسية، وأشارت الأبحاث أيضًا إلى أن التمارين الرياضية، خاصة بكميات أكبر يمكن أن تقلل من أعراض اضطراب ما بعد الصدمات العاطفية.

4 - حافظ على نظام غذائي 

خذ خطوة إلى الوراء وقم بتقييم ما تأكله، إذا كان نظامك الغذائي يفتقر إلى الأطعمة الغنية بالمغذيات، فكر في تغيير ذلك، لا تقلل من أهمية العودة إلى الأساسيات- فالنظام الغذائي المتوازن والصحي المليء بالعناصر الغذائية التي تحتاجها هو مفتاح الصحة البدنية والعقلية.

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