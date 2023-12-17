إدانة كردينال كبير فى محاكمة فساد بالفاتيكان

أدين الكاردينال أنجيلو بيتشيو، وهو أكبر مسؤول في الكنيسة الكاثوليكية على الإطلاق يمثل أمام محكمة جنائية بالفاتيكان، أمس السبت، بتهمة الاختلاس والاحتيال وحكم عليه بالسجن لمدة خمسة أعوام ونصف العام.

وقال محاميه فابيو فيليوني للصحفيين في قاعة المحكمة، إنه سيستأنف الحكم قائلا إن موكله بريء، ومن المتوقع أن يظل بيتشو طليقا في الوقت الحالي، وهو إيطالي ويعيش في الفاتيكان.

وإجمالا جرى اتهام 10 بارتكاب جرائم من بينها الاحتيال وإساءة استغلال المنصب وغسل الأموال، ونفوا جميعا ارتكاب أي مخالفات. واستغرق الأمر من رئيس المحكمة جوزيبي بينياتوني 25 دقيقة لقراءة جميع الأحكام.

وأُدين بيتشو، مثل معظم المتهمين الآخرين، ببعض التهم وبُرئ من أخرى. وحصل أحد المتهمين فقط على البراءة من كل التهم الموجهة إليه، وهو السكرتير السابق لبيتشو الأب ماورو كارلينو.

واستمرت المحاكمة، التي كشفت عن خلافات داخلية حادة وتآمر في أعلى المستويات في الفاتيكان، 86 جلسة على مدى عامين ونصف العام.

ودارت المحاكمة في الغالب حول عملية شراء أمانة سر دولة الفاتيكان لمبنى في لندن دون اتباع الضوابط المحددة، والأمانة هي الدائرة الإدارية والدبلوماسية الرئيسية في الفاتيكان.

وكان رئيس الأساقفة حينها بيتشو يشغل ثاني أعلى منصب في أمانة السر وذلك في عام 2013 عندما بدأت الاستثمار في صندوق يديره الممول الإيطالي رافاييلي مينشوني وتم الاستحواذ على نحو 45 % من المبنى الكائن في 60 شارع سلون الواقع بإحدى المناطق الراقية في لندن.